Sanremo 2020, anche la moglie di Amadeus avrà un compito: ecco quale

Potrebbe farsi conoscere dicendo così: «Mi manda mio marito, il presentatore del festival di Sanremo». Potrebbe presentarsi in questa maniera Giovanna Civitillo, moglie del direttore artistico della gara musicale dell’Ariston, che è stata scelta come corrispondente per La vita in diretta su Raiuno.

Una scelta furba quella dei conduttori. Giovanna, visto il suo ruolo parentale – qua il familismo amorale tipicamente italiano raggiunge la sua apoteosi – non avrà difficoltà a ricevere pass o nel restare bloccata se volesse entrare nelle ‘segrete stanze’ del Festival. Un ruolo che qualsiasi giornalista vero sognerebbe per portare a casa tutta una serie di scoop. D’altra parte Giovanna si prenderà la sua positiva vendetta, visto che parlando del marito ha dichiarato: «Non mi ha invitata a Sanremo, avete visto le donne del Festival? Io gelosa? Noooo, assolutamente noooo».

Una decisione presa anche per smorzare un po’ i toni rispetto ai continui scandali sulle dichiarazioni del marito Amadeus riguardo le vallette e le signore che lo circonderanno. Qualcuno via social lo ha accusato di maschilismo. Ma Giovanna da brava moglie non ci sta. Al punto di ridere di quello che sta capitando, scrivendo sui social «A volte un passo avanti, a volte un passo indietro, spesso accanto, ma soprattutto la cosa più importante SEMPRE SEMPRE FELICE».

Di Giovanna Civitillo abbiamo scritto tempo fa, raccontando che è nata a Vico Equense, nel comune di Napoli, il 9 settembre del 1977, ha 39 anni ed è alta circa 175 centimetri. Ha studiato danza classica e moderna presso l’Accademia Arte e Spettacolo Spazio Danza nel 1986, per poi diplomarsi nel 1994 al Teatro Bellini di Napoli nel balletto di August Bournonville.

Ha partecipato ad alcuni concorsi nazionali ed internazionali di danza: ha vinto come solista il terzo premio al concorso di Genzano di Roma ed è stata finalista a Rieti nella Settimana Internazionale della Danza. La sua carriera in tv, invece, è iniziata nel 1996 in programmi come Fantastica italiana, Carramba! Che sorpresa, Beato tra le donne e Domenica In. Dal 2003 è legata ad Amadeus, dal quale ha avuto un figlio: Josè Alberto di otto anni.

Insomma, le prossime settimane saranno tutte di intenso lavoro per Amadeus e famiglia. Lui tutto il giorno all’Ariston, lei nel pomeriggio con La vita in diretta. Potranno incontrarsi, forse, la notte in albergo. Magari ci scappa qualche notizia per Giovanna. Una giornalista vera, lo farebbe.

