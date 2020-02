Sanremo 2020, arriva il Festival: la controprogrammazione della settimana

(VS) Niente Chi vuol Essere Milionario? e C’è Posta Per Te su Canale 5, stop alla Repubblica delle Donne su Retequattro e su Italiauno spazio a un ‘meglio di’ per La Pupa e il Secchione.

Come ogn anno, quindi, Mediaset cambia il palinsesto durante la settimana del Festival di Sanremo, optando per film da Oscar, in vista delle consegne dei premi a Los Angeles il 9 febbraio prossimo.

Nessun cambio radicale da segnalare per quanto concerne La7 e Sky. Su quest’ultima saranno in onda regolarmente Masterchef e la serie The New Pope. Non ci sarà la Champions League ma la Serie A sarà (ovviamente) regolarmente in campo nel fine settimane e sabato sera, giorno della finale, ci sarà Roma – Bologna.

La settimana comincia oggi, lunedì 3 febbraio, con la sfida tra la fiction di Rai1 La guerra è finita e il Grande Fratello Vip. Su Rai2 c’è la serie 9-1-1, su Rai3 Presadiretta. Su Rete4 Quarta Repubblica, su Italia 1 il film A Quiet Place, su La7 Eden con Licia Colò.

Martedì 4 febbraio debutta il Festival di Amadeus. Canale 5 propone Ma che bella sorpresa e, poi, La grande bellezza di Paolo Sorrentino, Oscar 2014 per il miglior film straniero. Su Italia uno i momenti salienti della Pupa e il secchione, su Rai2 il film Big Hero 6. Restano in onda i talk show: Cartabianca su Rai3, Sempre più Fuori dal coro su Rete4, diMartedì su La7. Su Sky Uno i più golosi potranno seguire due nuove puntate di Best Bakery.

Mercoledì 5 febbraio, seconda serata di Sanremo, Rai3 conferma l’appuntamento con Chi l’ha visto?, mentre su Canale 5 (al posto del Milionario) ci sono Matrimonio al Sud e a seguire Anna Karenina. Film anche in molte altre reti. Alien:Covenant su Rai2, Salvate il soldato Ryan su Rete4, Auguri per la tua morte su Italia 1 e JFK – Un caso ancora aperto su La7.

Su Sky Altantic due puntate per A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe, su Tv8 e Sky Uno un best of delle prime puntate di Italia’s Got Talent.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2020, Mara Venier porterà Wilma De Angelis.

Giovedì 6 febbraio alla serata cover del festival, e al superospite Roberto Benigni, Canale 5 risponde con i film Sconnessi e The Danish Girl; Italia 1 con il thriller Scappa – Get Out, Rai2 con l’horror Poltergeist, Rai3 con il ‘suo’ Benigni nel film Il figlio della pantera rosa. Rete4 conferma Dritto e rovescio, La7 Piazzapulita, Sky Uno schiera Masterchef.

Venerdì 7 febbraio ancora film su Canale 5, Matrimonio a Parigi e poi Blue Jasmine; thriller su Italia 1 con Madre!, commedia su Rai3 con Si muore tutti democristiani. Rai2 si affida come sempre ai serial Usa con Ncis: Los Angeles, mentre La7 conferma Propaganda Live e Rete4 propone uno speciale di Quarto grado – Le storie. Su Sky Atlantic c’è il finale di stagione di The New Pope, su Sky Sport serie A il match Roma-Bologna.

Sabato 8 febbraio gran finale all’Ariston. Su Canale 5 salta un turno C’è posta per te, la corazzata di Maria De Filippi, che lascia il passo ai film Un’estate ai Caraibi e Il grande Gatsby.

LEGGI ANCHE: Piedi gonfi e stanchi? Cause e rimedi.