Sanremo 2020, ecco chi è Francesca Sofia Novello: età, Instagram

È sempre brutto classificare una persona, in particolare una donna, semplicemente come ‘la fidanzata di…’. Ma è quello che si fa spesso quando si vogliono ridurre i tempi e riassumere tutto e in poco tempo.

E allora partiamo sbagliando, dicendo che Francesca Sofia Novello è la fidanzata di Valentino Rossi. Da qui in poi diciamo quello che conta su una ragazza che, a sorpresa, è tra le dieci protagoniste del Festival di Sanremo targato Amadeus e che ammireremo la prima settimana di febbraio sul palco dell’Ariston.

Anzitutto, partiamo dicendo che è una modella tra le più quotate in Italia, da 273mila follower. Ha una manager, Teresa Del Giudice e punta in alto. Molto in alto. E più in alto del Festival di Sanremo cosa c’è?

Francesca, nata nel 1994, è di Arese (in provincia di Milano), è alta un metro e 78 centimetri. Ha tre tatuaggi, tra questi un suore e un paio di scritte. Tutti classici visi delle ragazze della sua età a cui piace “sporcarsi” il corpo con queste pitture tribali. Ma nulla che intacchi la sua bellezza. Ora con la celebre agenzia di moda Major Model Management, che è un po’ come dire la Ferrari delle agenzie per fotomodelle. Niente male davvero.

Parlando poi di Valentino Rossi, il suo fidanzato, da questo punto di vista è una delle ragazza che è durata di più al fianco del campione di moto che ha 14 anni più di lei.

Arrivando ai numeri diretti, le sue misure sono perfette per una modella: 90-62-90. Per mantenersi in forma fa nuoto e molti esercizi di aerobica in palestra. D’altra parte lei col corpo ci lavora e nessuno può darle torto da questo punto di vista. Voleva fare l’indossatrice ma un seno prosperoso le ha impedito di camminare per le passerelle da professionista. In compenso le case di intimo se la contendono con assegni da migliaia di euro. Per fare tutto questo non smette di sacrificarsi ogni giorno. La sua dieta, infatti, non comprende carboidrati. Una vera tortura per una persona normale.

Il rapporto con Valentino Rossi nasce sulla carta nel 2019 ma i due si sarebbero conosciuti già nel 2016, quando lei faceva da ‘ombrellina’, ovvero coloro che reggono l’ombrello per proteggerli dal sole, al fianco dei piloti, prima della partenza.

Adesso la vedremo con Amadeus sul palco di Sanremo. Non sappiamo cosa farà. Non sappiamo cosa comporterà. Non sappiamo se si metterà a leggere un gobbo e basta. Quel che è certo è che dovrà dimostrare quello che è e non solo ‘la fidanzata di’. Auguri. E attenta alle scale.

