Sanremo 2020, ecco il regolamento della 70esima edizione del Festival

A volte cambia, a volte resta lo stesso per decenni, dovrebbe essere intoccabile e inviolabile, ma spesso viene interpretato su larga scala e con metodi notevolmente ‘all’ italiana’.

Stiamo parlando del regolamento di Sanremo, ovvero quell’insieme di passaggi che portano alla creazione del Festival e a cui tutti si devono o dovrebbero attenere, dal direttore artistico, passando per i discografici e i cantanti.

Già, i cantanti, teoricamente il brano dovrebbe essere inedito. Poi accadde una volta che gli Avion Travel avevano utilizzato lo stesso suono per un’altra canzone ma non li eliminarono. Anzi, addirittura vinsero. Poi un’altra volta Striscia La notizia beccò un video con Andrea Mingardi che, mesi e mesi prima Sanremo, aveva presentato il brano durante una crociera. Ma tutto passò in cavalleria.

Insomma, regolamento sì. Ma non troppo. Ma riprendiamo quello che dice di fare, letteralmente, il regolamento di quest’anno, per regolarci giorno per giorno.

Prima Serata (martedì 4 febbraio 2020)

Interpretazione – esecuzione di 12 canzoni in gara da parte di 12 Artisti della sezione Campioni. Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria Demoscopica. All’esito delle votazioni, verrà stilata una classifica delle 12 canzoni/Artisti eseguite in serata.

Interpretazione-esecuzioni di 4 canzoni in gara da parte degli Artisti della sezione Nuove Proposte. Gli Artisti si esibiranno in due coppie a ‘sfida diretta’.

Le votazioni verranno effettuate dalla Giuria Demoscopica. Le due canzoni/Artisti risultanti vincitrici nelle rispettive sfide dirette accederanno alla Quarta Serata. Le due canzoni/Artisti perdenti verranno eliminate dalla competizione.

Seconda Serata (mercoledì 5 febbraio 2020)

Interpretazione-esecuzione delle altre 12 canzoni in gara da parte degli altri 12 Artisti della sezione Campioni. Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria Demoscopica. All’esito delle votazioni verrà stilata una classifica delle 12 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Al termine della Seconda Serata verrà stilata una classifica congiunta di tutte le 24 canzoni/Artisti in competizione nella sezione Campioni, risultante dalle percentuali di voto da queste ottenute nel corso della Prima Serata (le prime 12) e di quelle ottenute nel corso della Seconda Serata (le seconde 12).

Interpretazione-esecuzioni delle altre 4 canzoni in gara da parte degli altri 4 Artisti della sezione Nuove proposte. Gli Artisti si esibiranno in due coppie a “sfida diretta”. Le votazioni saranno effettuata dalla Giuria Demoscopica. Le 2 canzoni/Artisti risultanti vincitrici nelle rispettive sfide dirette accederanno alla Quarta Serata. Le due canzoni/Artisti perdenti verranno eliminate dalla competizione.

Terza Serata (giovedì 6 febbraio 2020) SANREMO 70

Interpretazione – esecuzione – da parte dei 24 Artisti della sezione Campioni – di canzoni edite appartenenti al repertorio della storia del Festival (Canzoni di Sanremo 70). Gli Artisti, che potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti Ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli Artisti in Serata e quelle ottenute dalle canzoni /Artisti in competizione nella sezione Campioni nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle suddette 24 canzoni/Artisti nella sezione CAMPIONI.

Quarta Serata (venerdì 7 febbraio 2020)

Interpretazione-esecuzione delle 24 canzoni in gara da parte degli Artisti della sezione CAMPIONI. Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti nella sezione Campioni.

Interpretazione-esecuzione delle 4 canzoni rimaste in competizione da parte dei 4 rispettivi Artisti della sezione Nuove Proposte. Gli Artisti si esibiranno in due coppie a “sfida diretta” (Semifinali). La votazione avverrà con sistema misto: (i) della Giuria Demoscopica (ii) della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e (iii) del pubblico, tramite Televoto.

Le 2 canzoni/Artisti risultanti vincitrici nelle rispettive sfide dirette accederanno alla finale della sezione Nuove Proposte nella stessa Serata.

Le due canzoni/Artisti perdenti saranno eliminate dalla competizione.

Interpretazione – esecuzione delle 2 canzoni rimaste in competizione da parte dei relativi Artisti della sezione NUOVE PROPOSTE (Finale), La votazione avverrà con sistema misto; (i) della Giuria Demoscopica; (ii) della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web; (iii) del pubblico, tramite Televoto. La canzone/Artista più votata verrà proclamata Vincitrice della sezione Nuove Proposte. I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso così ripartito: Giuria Demoscopica 33 %; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33 %; Televoto 34 %

Quinta Serata – Serata Finale (sabato 8 febbraio 2020)

Interpretazione-esecuzione delle 24 canzoni in competizione da parte dei 24 Artisti della sezione Campioni. Le votazioni avverranno con sistema misto: (i) della Giuria Demoscopica; (ii) della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web; (iii) del pubblico, tramite Televoto. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti. Riproposizione attraverso esecuzione dal vivo o attraverso registrazione (RVM) dell’ultima esibizione effettuata (o di parte di questa) delle 3 canzoni nuove degli Artisti della sezione CAMPIONI che hanno ottenuto il punteggio complessivo più elevato nella suddetta classifica.

Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione, sempre con sistema misto: (i) della Giuria Demoscopica, (ii) della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web; (iii) del pubblico, tramite Televoto. La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di Sanremo 2020 (sezione Campioni). Verranno proclamate anche la seconda e la terza classificate.

