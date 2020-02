Sanremo 2020, ecco quale stilista vestirà Amadeus

«Per Amadeus, che ho avuto la fortuna di conoscere professionalmente anni fa a Sanremo Estate, ho realizzato 15 outfit di alta sartoria, con smoking e vestiti da gran sera, realizzati con broccati, sete e tessuti pregiati che ho fatto fare a telaio appositamente in Campania. Sono capi tutti ricamati a mano e sfoderano una palette di colori metallici che comprende argento, oro, bronzo e nero».

Così Gai Mattiolo, stilista romano, che da anni veste il direttore artistico del 70° Festival di Sanremo.

›Amadeus è davvero una persona carina – ha aggiunto lo stilista – molto serio, professionale. Sul suo conto sono state dette tante cose non vere, ma hanno parlato persone che non lo conoscono davvero. Nella vita privata Amadeus è molto riservato e ci tiene molto alla sua famiglia. L’estate scorsa ho avuto il piacere di realizzare anche gli abiti nuziali per lui e sua moglie che hanno detto sì in chiesa».

Sarà, invece, il marchio Etro a vestire la conduttrice televisiva Diletta Leotta e il presentatore Nicola Savino, Diletta Leotta indosserà il marchio milanese sul palco del Teatro Ariston, affiancando Amadeus nella conduzione della prima serata. Nicola Savino vestirà con lo smoking nella tipica fantasie pashley di Etro per condurre L’AltroFestival, il nuovo programma di RaiPlay in diretta ogni sera dopo il Festival.

Ma cosa ha fatto ieri Amadeus? Si è preso una pausa all’aria aperta, prima di rientrare al Teatro Ariston per le prove che procederanno fino a tarda sera.

Nonostante le polemiche che non si placano sul Sanremo ‘sessista’, nella squadra del conduttore si lavora in un clima che tutti descrivono assolutamente sereno. Dopo il pranzo, il conduttore si è collegato per un saluto con Mara Venier a Domenica In.

La giornata del conduttore (che – racconta il suo entourage – canticchia spesso e già a memoria le canzoni in gara) è iniziata presto, perché Fiorello, notoriamente mattiniero e alloggiato nella camera di fronte a quella di Amadeus, ha cominciato a bussare alla sua porta alle 6.50. Inizialmente senza successo. Il conduttore lo ha poi raggiunto a colazione.

I due passano molto tempo insieme, tra battute e prove. Ma a metà mattinata si separano perché Fiorello non rinuncia alla sua partita a tennis e Amadeus si chiude nelle riunioni di scaletta.

