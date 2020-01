Sanremo 2020, Elisabetta Gregoraci attacca (di nuovo) Nicola Savino

Non si arrende, non ci sta e non vuole fermare la sua protesta televisiva contro quello che sembra diventato il suo nemico numero uno. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, che nei giorni scorsi è entrata in polemica social contro il presentatore e lo speaker di Radio Deejay Nicola Savino, colpevole a suo dire di averla cacciata da L’altro Festival, ovvero la rimodulazione per RaiPlay del Dopofestival di Sanremo.

Secondo la Gregoraci, Savino l’avrebbe allontana dal cast per motivi politici e in quanto lei e suo marito Flavio Briatore «sono delle persone di destra». Tutte accuse che Nicola Savino ha smentito e dove, in modo signorile, senza scatenare social o i suoi ascoltatori alla radio. La delicatezza è sempre una caratteristica da sempre di Savino, che sa come si muove la tv e non vuole mai entrare in polemica con i suoi personaggi.

Quello che poi sostiene la Gregoraci, poi, lascia qualche dubbio, visto che a L’Altro Festival interverrà come ospite fissa Iva Zanicchi, che è stata europarlamentare di Forza Italia.

Eppure Gregoraci, ostinata, ha di nuovo scatenato l’inferno a colpi di post e dichiarazioni ai media su Nicola Savino.

Ed ecco le dichiarazioni: Sono stata trattata senza rispetto – ha fatto sapere in un’intervista a Grazia – come se fossi arrivata per meriti non miei. Si vantano di difendere i diritti delle donne, di essere sempre dalla parte giusta e poi usano metodi peggiori di quelli che criticano. Sto lavorando a questo progetto da ottobre, ho rifiutato altre proposte, mi sono tenuta libera per quella settimana. Dovevo andare a Los Angeles e ho rinunciato». L’ha buttata, quindi, sul femminismo Elisabetta.

A detta della Gregoraci le parole di Savino sarebbero state: «Sei stata la moglie di Briatore e all’interno del mio format ho un comico di sinistra. La cosa non è compatibile. Elisabetta, tu non sei abbastanza digitale, come non lo sono io». Attendiamo la replica della controparte.

