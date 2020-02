Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello è rifatta?

Una bella giornata di sole prima di partire per Sanremo, dove comunque il sole non manca. Così Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, che questa sera – venerdì 7 febbraio – sarà la co-presentatrice al Festival di Amadeus.

Classe 1994, tanti tatuaggi addosso e nessun ritocchino al suo corpo, la Novello, nata ad Arese, è tornata sulle polemiche con Amadeus, più che altro gonfiate dai media scrivendo: «Ha solo voluto sottolineare il mio atteggiamento riservato. Che ho sempre tenuto in questi anni verso la grande visibilità del mio fidanzato – ha detto Francesca Sofia in difesa di Amadeus – Per mia scelta, infatti, ho voluto evitare accuratamente di trarne vantaggio. Come ho scritto su Instagram, faccio la modella, e farò la modella anche nel caso in cui mi sposi o mi lasci con Vale».

Intanto, dall’Ariston sono in attesa di sapere se Valentino Rossi, come Cristiano Ronaldo ieri, sarà in platea. Ebbene, la stessa Novello ha annunciato che non ci sarà perché impegnato nelle prove in Malesia «ma anche se ci fosse stato, questo è il mio momento».

Poi, Francesca Sofia Novello ha ringraziato «Rula perché mi ha detto: ‘fregatene, non devi dimostrare niente a nessuno’. Sul palco ho sentito tanto la sua forza di stare dalla parte delle donne».

Per quanto concerne la curiosità se la Novello abbia o meno ricorso alla chirurgia estetica, stando alle informazioni da noi apprese, possiamo assicurare che la strepitosa bellezza della modella è naturale al 100%.

Stasera, comunque, sarà (ancora una volta) il Festival delle donne. Arriva Dua Lipa, la popstar da oltre 6 miliardi di streaming e la cantante più giovane in assoluto ad avere raggiunto 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube. Presenterà per la prima volta in Italia Don’t start now, il primo singolo già certificato disco d’oro in Italia ed estratto da Future Nostalgia, il nuovo album in uscita il 3 aprile.

Atteso anche Ghali (protagonista anche sul Nutella Stage per le iniziative Tra palco e città) che presenterà un medley dei suoi successi e il secondo estratto dal suo nuovo album DNA, in uscita il 20 febbraio.

Si esibirà anche Gianna Nannini con un estratto dal suo ultimo album di inediti La differenza e un medley. Previsto ancora l’ospite fisso Tiziano Ferro e torna – dopo un giorno di pausa – il mattatore e badante 2.0 Fiorello. Tornano in scena tutti i 24 Campioni con le canzoni in gara.

Prima dell’inizio delle esibizioni sarà resa noto la classifica generale. A esprimere il proprio voto sarà la giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. La media tra le percentuali di voto ottenute in serata e quelle ottenute nei giorni precedenti determinerà una nuova classifica generale.

Spazio anche ai quattro semifinalisti delle Nuove Proposte, tra i quali sarà incoronato il vincitore di categoria. I giovani si esibiranno in due coppie a sfide dirette e la votazione avverrà con sistema misto: Giuria Demoscopica, Giuria della Sala Stampa, Televoto. I due finalisti si affronteranno per la sfida finale.