Sanremo 2020, i duetti della serata speciale del Festival

Una delle giornate più attese da anni del Festival di Sanremo è da più di dieci anni quella del giovedì. In cui in genere si fa una ‘pausa’ dalla gara e i cantanti portano un brano o un duetto speciale.

Quest’anno, il settantesimo anniversario della manifestazione comporta automaticamente il dovere celebrare il Festival stesso e la storia della kermesse E, come vuole il regolamento: «I 24 artisti in gara potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti ospiti italiani o stranieri e le loro interpretazioni saranno votate dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli artisti durante la Terza serata e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica nella sezione Campioni».

Ma ecco la lista delle esibizioni con eventuali duetti prevista a oggi:

ANASTASIO – SPALLE AL MURO

PIERO PELÙ – CUORE MATTO

ELODIE – ADESSO TU con AEHAM AHMAD

ELETTRA LAMBORGHINI – NON SUCCEDERÀ PIÙ con MYSS KETA

GIORDANA ANGI – LA NEVICATA DEL 56

DIODATO – 24 MILA BACI

RAPHAEL GUALAZZI – E SE DOMANI con SIMONA MOLINARI

FRANCESCO GABBANI – L’ITALIANO

ALBERTO URSO – LA VOCE DEL SILENZIO con ORNELLA VANONI

MARCO MASINI – VACANZE ROMANE con ARISA

ENRICO NIGIOTTI – TI REGALERÒ UNA ROSA con SIMONE CRISTICCHI

MICHELE ZARRILLO – DEBORAH con FAUSTO LEALI

RITA PAVONE – 1950 con AMEDEO MINGHI

TOSCA – PIAZZA GRANDE con SILVIA PEREZ CRUZ

ACHILLE LAURO – GLI UOMINI NON CAMBIANO con ANNALISA

BUGO E MORGAN – CANZONE PER TE

IRENE GRANDI – LA MUSICA È FINITA con BOBO RONDELLI

LE VIBRAZIONI – UN’EMOZIONE DA POCO con CANOVA

LEVANTE – SI PUÒ DARE DI PIÙ con FRANCESCA MICHIELIN E MARIA ANTONIETTA

JUNIOR CALLY – VADO AL MASSIMO – con i VIITO

PAOLO JANNACCI – SE ME LO DICEVI PRIMA con FRANCESCO MANDELLI

PINGUINI TATTICI NUCLEARI – PAPAVERI E PAPERE, NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE, GIANNA GIANNA, SARÀ PERCHÉ TI AMO, UNA MUSICA PUÒ FARE, SALIRÒ, SONO SOLO PAROLE, ROLLS ROYCE

RANCORE – LUCE con DARDUST e La RAPPRESENTANTE DI LISTA

RIKI – L’EDERA con ANA MENA

Altri eventuali ospiti che prenderanno parte alle suddette cover saranno comunicati tempestivamente dalla Rai, che vede nella serata un modo per unire il pubblico classico con quello giovane. Il giorno dopo completeranno il Festival le nuove proposte e sabato sarà il turno della finalissima, che vedrà schierati in campo tutti i big in gara.