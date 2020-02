Sanremo 2020, il programma della prima serata del Festival

Sanremo sta arrivando. Ed è tempo di capire quello che avverrà nel corso della prima puntata, in onda domani sera, martedì 4 febbraio, su Raiuno.

Anzitutto partiamo dalle basi: è la 70esima edizione della gara canora più importante che si svolge in Italia da un punto di vista mediatico. Domani sarà il primo giorno della gara. Il presentatore come ben sappiamo è Amadeus, che sarà affiancato in tutte le sere da Tiziano Ferro.

A contendersi il podio saranno 24 canzoni. Sul palco, quindi, si alterneranno per esibirsi: Achille Lauro, Alberto Urso, Anastasio, Diodato, Elettra Lamborghini, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, I Pinguini Tattici Nucleari, Irene Grandi, Junior Cally, Le Vibrazioni, Levante, Marco Masini, Michele Zarrillo, Morgan con Bugo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, Riki, Rancore, Raphael Gualazzi, Tosca, Rita Pavone.

Ognuno porterà una canzone. Sarà presente anche il rapper Junior Cally, contestato dall’intero arco parlamentare per dei testi scritti in passato ma protetto dai più alti vertici della Rai.

Tante le donne che si alterneranno sul palco del Festival. Il primo giorno sarà riservato a Rula Jebreal e Diletta Leotta. Gli ospiti più importanti saranno Al Bano e Romina Power che interpreteranno un inedito.

Il Festival naturalmente, oltre che a vederlo, lo si potrà sentire. Così, oltre che in televisione, su Raiuno, lo si potrà ascoltare in radio in modo tradizionale su Radiouno, con allegre critiche su Radiodue. L’intera manifestazione sarà poi trasmessa su Raiplay su Internet. E il Dopofestival? Da quest’anno si chiama L’AltroFestival e andrà in onda su Raiplay, lo condurrà Nicola Savino, con il taxista Mossouri 4, Iva Zanicchi a fare da opinionista e tante altre sorprese.

I primi 12 big in gara domani al Festival di Sanremo, saranno: Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Vibrazioni e Alberto Urso. Le nuove proposte sul palco della serata inaugurale, invece, saranno: Eugenio in Via di Gioia, Fadi, Leo Gassmann e Tecla Insolia.

