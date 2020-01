Sanremo 2020: Lady Ronaldo sul palco dell’Ariston con Amadeus?

Abbiamo già parlato della possibile partecipazione della fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, a Sanremo 2020, al fianco del conduttore e direttore artistico Amadeus, in una delle sere del settantesimo Festival. Ecco che invece subentra un’altra papabile valletta: la strabiliante Georgina Rodriguez, fidanzata dal 2017 con il fuoriclasse della Juventus.

Georgina è nata nel 1994, a Jaca, in Spagna. Figlia dell’argentino Jorge Eduardo Rodriguez Gorjòn e di una donna spagnola di Murcia, Ana Maria Hernandez. Ha intrapreso gli studi di danza classica da quando era molto piccola, con il sogno di diventare ballerina, ma con il passare degli anni, ha deciso di entrare nel mondo della moda, diventando così un’indossatrice. Dopo un periodo vissuto in Inghilterra, la Rodriguez, ha iniziato a girare il mondo per collaborare con molti brand internazionali. Modella dalle curve mozzafiato, si dice che avrebbe fatto breccia nel cuore del campione d’Europa, ad un party di Dolce e Gabbana. Da lì, fra i due è nato qualcosa di molto importante, infatti, poco dopo, sono stati avvistati a Disneland Paris con il primogenito di Ronaldo.

Dopo la presentazione ufficiale al Grand Galà FIFA, la bella modella ha dovuto rinunciare al suo lavoro presso una boutique di Prada, perché troppe persone curiose, andavano lì per ammirare e parlare direttamente con Georgina. La Rodriguez, a novembre del 2017 è diventata la mamma della dolcissima Alana Martina, nonché quarta figlia di Cristiano, dopo Cristiano Jr. e i gemellini Eva e Matteo, nati tutti da madre surrogata.

L’indiscrezione sulla possibile partecipazione al Festival dell’atomica Rodriguez, sarebbe arrivata dall’agenzia Adnkronos, secondo cui Lady Ronaldo, sarebbe tra le prescelte di Amadeus per la conduzione di Sanremo2020. Qualche settimana fa, è stata invitata a premiare la categoria “Best Collaboration” per MTV, insieme ad Afro Jack, il musicista compagno di Elettra Lamborghini. Sicuramente questa partecipazione di Georgina come ospite agli MTV Awards di Siviglia, le ha permesso di farsi notare dal pubblico e dalla critica, in modo da essere inserita nell’elenco dei partecipanti al Festival di Sanremo.

LEGGI ANCHE: