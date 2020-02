Sanremo 2020, Le Vibrazioni presentano Dov’è: il testo

A Sanremo 2020 tornano Le Vibrazioni ed è la loro terza volta sul palco dell’Ariston, per Francesco Sarcina la quarta (una in più da solista). Dov’è è il titolo della canzone scelta per affrontare giuria e il parere del pubblico.

Un brano inedito, come da regolamento, e che è maturato in modo diverso rispetto al solito: «Siamo più istintivi, stavolta siamo partiti da uno spunto e con due autori, Roberto Casalino e Davide Simonetta, abbiamo lavorato di fino. Sentirete!», queste le indiscrezioni che arrivano direttamente dal frontman del gruppo.

Viene affrontata la tematica delle cadute e della capacità di rimettersi in piedi. Al centro l’importanza dei valori, spesso dimenticata. Le Vibrazioni, allora, sono di nuovo insieme. Due edizioni fa celebrarono la loro reunion proprio sul palco del festival della canzone italiana.

Famosi con il singolo del 2003, Dedicato a te, con Così sbagliato vengono apprezzati dal pubblico e dalla critica. Ovunque andrò, invece, permette loro di debuttare a Sanremo, nel 2005. Dietro le quinte di Sanremo 2020 si scherza e si ride per stemperare la tensione, ma tornano tutti seri quando si parla del brano in gara, la loro creatura.

DOV’È – IL TESTO

In un mondo che è confuso ormai

Pensa solo ai fatti suoi

Ed è così ormai che ognuno fa

Della sua vita un’ora

Un’ora senza fine

Così vai tu

A dormire lontano tu solo

Ma se puoi tu

Continua a giocare insieme a meDove restano sempre i sogni tra di noi

Che se lasci un bacio qui

Lo ritroverai

Dove esser grandi non importa sai

E non importa nemmeno quanto tempo ci vorrà

Per essere di nuovo assieme

Cosa posso dirti ancora di più

Se parlare tu non puoi

Resta il fatto che ti aspetterò

Tua madre pensa

Che prima o poi mi stancherò

Ma non credere a tutto ciò

Che per bene si dice

E non cedere

Continua a lottare per ciò che vuoi

Dove restano sempre i sogni tra di noi

Che se lasci un bacio qui

Lo ritroverai

Dove esser grandi non importa sai

E non importa nemmeno quanto tempo ci vorrà

Per essere di nuovo assieme

