Sanremo 2020, Morgan e Bugo squalificati: “Ecco il perché della lite”

Colpo di teatro ieri notte all’Ariston, durante le fasi finali della quarta serata del Festival di Sanremo: Morgan ha cambiato il testo della canzone Sincero e Bugo ha abbandonato il palco. Di conseguenza, Amadeus non ha potuto fare altro che squalificare il duo dalla kermesse.

A spiegare l’accaduto è stato lo stesso Morgan, intervistato ‘a caldo’ da Ernesto Assante di Repubblica.it: «La partecipazione a Sanremo è nata perché Bugo mi ha chiesto di fare un pezzo con lui per andare a Sanremo. Sarei stato la persona che gli avrebbe permesso di fare il Festival, percheé senza di me non lo avrebbe certamente fatto».

«Bugo – ha aggiunto Morgan – è caduto vittima di una gestione che lo ha caricato a molla contro di me» e le prime avvisaglie sono avvenute durante la serata delle cover di giovedì 6 dicembre: «È stata un’Odissea. Mancanza di prove, problemi con l’orchestra, arrangiamenti sbagliati e scomparsi, ma alla fine io faccio un impresa eroica e riusciamo ad andare in scena. E lì Bugo prende il microfono e, senza badare a quello che era previsto e concordato anche con la regia, va davanti, sul proscenio e canta tutta la canzone, non solo il pezzo che doveva cantare lui, fa la strofa e il ritornello. Come quei dilettanti che vogliono andare avanti a tutti per farsi notare e fare i protagonisti. È stato un gesto di sfida nei miei confronti, un affronto che ha fatto a me».

«Ho capito – ha aggiunto Morgan – che era vero quello che già avevo pensato nel pomeriggio con il problema delle prove: lui voleva liberarsi di me. Ma allora ho pensato a una contromossa».

In primis Morgan ha pensato a una versione karaoke ma non avrebbe funzionato perché il pubblico non conosce il testo: «Quindi, pochi minuti prima di salire in scena, ho cambiato il testo. Ho preso il testo originale e ne ho invertito il senso, ho semplicemente messo un sensore negativo e gliel’ho cantato. Lui si è spaventato ed è andato via. Ma poteva coglierne l’ironia. Allora diciamo che lui voleva liberarsi di me e io invece mi sono liberato di lui e l’ho fatto con le parole. Ma non fa niente. Alla fine a me non interessa di essere qui dentro, mentre a lui sì».

Il management di Bugo, invece, esprimendo la delusione per la squallifica del cantente, ha tenuto a precisare che Morgan «si era impegnato a non offendere, ha cambiato il testo. Morgan è stato invitato per un featuring, era lo ‘special guest’, in un brano di Bugo, che è contenuto in un album di Bugo. E Morgan aveva firmato la liberatoria che lo impegnava a non offendere la Rai e tutti. Quello che non capiamo è perché si sia stato squalificato anche Bugo che non sapeva che Morgan avrebbe cambiato il testo».

E ora che succede? Il precedente di Loredana Berté del 2018 potrebbe permettere a Bugo e Morgan di esibirsi ugualmente stasera. Nel 2008 Pippo Baudo, infatti, permise alla cantante di cantare comunque il brano, seppur fuori gara. Possibilità a cui starebbe pensando anche Amadeus.

Ma c’è un problema: qual è lo stato del rapporto tra Morgan e Bugo?