Sanremo 2020: quanto guadagneranno Amadeus e le conduttrici?

In un clima non certo privo di polemiche, si avvicina sempre di più l’appuntamento con la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Quanto guadagneranno il conduttore Amadeus e le donne che lo affiancheranno nel corso delle varie serate? Seguici nelle prossime righe per scoprire tutti i dettagli sui loro compensi.

Sanremo 2020: il compenso di Amadeus

Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival, riceverà in compenso non molto lontano da quello dei professionisti che, negli scorsi anni, lo hanno preceduto sul palco più prestigioso d’Italia. Parliamo quindi di una cifra compresa tra i 500.000 e i 600.000 euro.

Per quanto riguarda invece i compensi delle conduttrici che saliranno con lui sul palco dell’Ariston nelle varie serate, si parla di somme diverse.

I compensi delle co-conduttrici del Festival di Sanremo

Come ben si sa, Amadeus ha scelto diverse donne del mondo dello spettacolo e di quello del giornalismo per affiancarlo nell’esperienza della conduzione di Sanremo. A quanto ammontano i loro compensi? Quello di Antonella Clerici, che ha già vissuto l’emozione del palco di Sanremo diverse volte (nel 2005 è stata conduttrice), si aggira attorno ai 50.000 euro.

Per quanto riguarda invece le altre co-conduttrici – Rula Jebreal, Georgina Rodriguez, Alketa Vejsiu, Sabrina Salerno, Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello – si parla di una cifra di un compenso di circa 25.000 euro. Importante a tal proposito è ricordare che Rula Jebreal ha già dichiarato che la somma in questione verrà devoluta in beneficenza.

Non abbiamo citato Emma D’Aquino e Laura Chimenti in quanto il loro caso è diverso dagli altri in quanto giornaliste RAI, indi professioniste che, a differenza delle donne sopra ricordate, “giocano in casa”. Sulla loro situazione non si sa ancora nulla di preciso e si parla più che altro della ricezione di un rimborso spese.

Quanto guadagnerà Mara Venier?

Il Festival di Sanremo 2020 – sul quale si è espressa con toni molto duri anche Michelle Hunziker tramite un video di Instagram TV – è atteso anche per la presenza sul palco dell’Ariston di Mara Venier. Oggi come oggi, non ci sono ancora riferimenti chiari in merito al suo compenso.

Uscendo un attimo dai guadagni delle donne che saliranno sul palco del Teatro Ariston ricordiamo che, ad oggi, c’è ancora un punto di domanda pure in merito ai compensi di Lewis Capaldi e Dua Lipa.

In linea di massima, si parla di una spesa complessiva attorno ai 18 milioni di euro. La cifra in questione verrebbe però ampiamente ripagata dagli incassi, per i quali le previsioni si aggirano attorno ai 30 milioni di euro.

