Irene Grandi, in gara all’Ariston per Sanremo 2020 con Finalmente Io, brano che porta le illustri firme di Vasco Rossi e Gaetano Curreri, è una delle voci più rock della musica italiana. Classe 1969, la cantante si è sposata per la prima volta nel 2003 a Las Vegas.

Chi era lo sposo? Alessandro Carotti, proprietario di un negozio di articoli sportivi. I due, che ai tempi avevano in comune la passione per i viaggi, sono convolati a nozze dopo poco più di un mese di fidanzamento.

La loro storia, tra alti e bassi, è andata avanti fino al 2010, anno in cui i due hanno formalizzato la fine del loro amore. Carotti, raccontando del suo rapporto con la cantante fiorentina (che ha partecipato diverse volte a Sanremo nel corso della sua carriera), si è preso le responsabilità della crisi del rapporto, affermando che tutto è cominciato quando gli affari del suo negozio hanno iniziato ad andare male.

Le acque agitate, a suo dire, lo hanno portato a lasciarsi andare a una vita sregolata, alzando un po’ troppo il gomito e, sempre a suo dire, lasciando spazio a qualche distrazione sentimentale. Come già detto, tra Carotti e Irene Grandi le cose sono andate avanti per un po’. Oggi la cantante fiorentina ha voltato pagina e, nel 2018, ha detto sì di nuovo.

Il secondo matrimonio di Irene Grandi

Il 2 luglio 2018, Irene Grandi si è sposata con Lorenzo Doni, avvocato conosciuto durante una cena tra amici. La cerimonia si è svolta presso la Chiesa di San Pietro di Narbolia, località della provincia di Oristano dove Doni possiede una casa da anni. Toscano come la consorte, Doni ha detto sì alla Grandi in una giornata che ha visto l’interprete fiorentina intonare un brano a dir poco speciale, ossia Halleluja di Leonard Cohen.

Irene Grandi ha parlato della storia con il marito nel corso di un’intervista a Vanity Fair rilasciata poco dopo l’inizio del loro rapporto. In questa occasione, ha sottolineato che lui ha dovuto corteggiarla parecchio prima di vederla cedere.

