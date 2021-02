Sanremo 2021, Aiello, età, vero nome, la canzone Ora, Instagram

Aiello , nome d’arte di Antonio Aiello , è calabrese.

Arriva a Sanremo 2021 con una canzone che parla delle difficoltà nel lasciarsi alle spalle un amore finito.

Aiello: nome vero, età, carriera, Instagram

Aiello, nome d’arte di Antonio Aiello, è nato a Cosenza il 26 luglio 1985 (compirà quindi 36 anni in estate). Laureato in Economia alla Luiss di Roma, ha mosso i primi passi nella musica a soli 10 anni con il pianoforte e il violino.

Dopo aver tentato, senza successo, di partecipare al Festival di Sanremo nel 2011 nella categoria Nuove Proposte, si è trasferito in Australia e ha vissuto per qualche mese a Sidney. La svolta della sua carriera è arrivata nel 2019 con il brano Arsenico, vincitore del disco di platino. Questo successo è stato bissato nel 2020 con il singolo Vienimi (a ballare).

Presente su Instagram con un profilo seguito da 266mila persone, secondo alcuni rumors sarebbe legato all’attrice Laura Torrisi, ex di Leonardo Pieraccioni.

Canzone di Sanremo 2021

Aiello sbarca all’Ariston con il brano Ora, una canzone che parla delle difficoltà nel lasciarsi alle spalle una storia d’amore finita male. Come dichiarato dall’artista stesso a Rai Play, è un “mix di generi”, scelta legata anche al suo amore per le contaminazioni nella musica. Non si conosce ancora il testo.

