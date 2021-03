Sanremo 2021, Amadeus: “Non ci sarà una terza conduzione di fila”

Amadeus ha annunciato che non ci sarà un terzo Festival di Sanremo 2021 condotto da lui.

In conferenza stampa, infatti, il conduttore e direttore artistico della kermesse, ha detto: «Non ci sarà l’Ama ter, lo abbiamo già deciso io e Fiorello, ci abbiamo scherzato. Se un giorno la Rai vorrà ancora affidarci il festival, magari prima dei 70 anni, sarà una grandissima gioia. Ma il terzo di seguito non ci sarà».

Il successore di Amadeus? Stefano Coletta, direttore di Raiuno: «Sul prossimo Festival non c’è ancora stato alcun ragionamento. Credo che Amadeus abbia fatto un grandissimo lavoro e dopo aver sedimentato questa esperienza ne riparleremo. Su Cattelan non c’è nessuna considerazione per il Festival. È vero che stiamo ragionamento su un possibile evento, ma non abbiamo mai parlato di Sanremo».

