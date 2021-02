Sanremo 2021, Annalisa, età, vero nome, la canzone Dieci, Instagram

Annalisa , all’anagrafe Annalisa Scarrone , è nata nel 1985.

A Sanremo 2021 porta un brano dal titolo Dieci.

Annalisa è una delle artiste che si preparano a calcare il palco di Sanremo 2021. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e sul brano Dieci, ossia la canzone che porterà all’Aristoon.

Annalisa: nome vero, età, carriera, Instagram

Annalisa, all’anagrafe Annalisa Scarrone, è una delle donne simbolo della musica italiana degli ultimi anni. Nata a Savona il 5 agosto 1985 – ciò significa che, la prossima estate, compirà 36 anni – ha iniziato la sua carriera alla corte di Maria De Filippi, partecipando alla decima edizione di Amici e classificandosi al secondo posto.

Nel corso della sua carriera, Annalisa ha vinto diversi premi. Tra questi è possibile citare l’MTV Europe Music Awards nel 2018, ma anche il Wind Music Awards. Inoltre, l’artista ligure nel 2014 ha conquistato il Premio Mia Martini.

Annalisa, che ha pubblicato 7 album l’ultimo dei quali, Nuda, uscirà a breve, ha partecipato più volte a Sanremo. Nel 2013, ha portato all’Ariston il brano Scintille. Due anni dopo ha gareggiato all’Ariston con il brano Una Finestra tra le Stelle, classificandosi al quarto posto durante il Festival condotto da Carlo Conti.

anche nel 2016 Annalisa ha partecipato al Festival, arrivando undicesima con il brano Una Finestra tra le Stelle. L’artista ligure ha raggiunto il podio della kermesse canora nel 2018, quando ha garegggiato con il brano Il Mondo Prima di Te.

Nel 2020, è tornata all’Ariston ma non in gara: ha infatti duettato con Achille Lauro nel brano Gli Uomini non Cambiano, regalando al pubblico una performance di straordinaria intensità. La cantante è presente su Instagram con un account seguito da oltre 1,4 milioni di persone.

Dieci, la canzone di Sanremo 2021

Annalisa torna a Sanremo con il brano Dieci, una canzone che, come dichiarato dalla cantante stessa durante la presentazione trasmessa su Rai Play, è una sua dichiarazione d’amore per la musica.

