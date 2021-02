Sanremo 2021, Coma_Cose, chi sono Instagram, canzone Fiamme negli Occhi

Il duo Coma_Cose è una coppia anche nella vita.

I componenti si sono conosciuti sul lavoro facendo i commessi.

Arrivano a Sanremo 2021 con una canzone che è una dichiarazione d’amore reciproco.

Il duo Coma_Cose è in gara a Sanremo 2021. Scopriamo qualcosa di più sulla loro carriera e sulla canzone che porteranno all’Ariston.

Coma_Cose: chi sono?

Coma_Cose è un duo musicale formatosi nel 2017 e composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. I due, conosciutisi lavorando come commessi, sono una coppia anche nella vita.

Con alle spalle diversi EP e un album in studio – Hype Aura del 2019 – hanno collaborato con i Subsonica e con Francesca Michielin. Con il gruppo torinese e il duo Mamakass hanno cantato Aurora Sogna. La collaborazione con la Michielin, anche lei in gara a Sanremo con Fedez, hanno inciso il singolo Riserva Naturale.

Instagram

I Coma_Cose sono presenti su Instagram con un account seguito da 105mila persone.

Sanremo 2021: la canzone Fiamme negli Occhi

I Coma_Cose gareggiano a Sanremo 2021 con il brano Fiamme negli Occhi, canzone scritta da loro stessi e incentrata su una dichiarazione di amore reciproco e sul racconto di un sentimento attraverso immagine quotidiane e concrete.

Quando ti sto vicino sento

Che a volte perdo il baricentro

E ondeggio come fa una foglia

Anzi come la California

Metà sono una donna forte

Decisa come il vino buono

Metà una Venere di Milo

Che prova ad abbracciare un uomo

E anche se qui c’è troppa gente

Io me ne fotto degli altri

E te lo dico ugualmente

Resta qui ancora un minuto

Se l’inverno è soltanto un’estate

Che non ti ha conosciuto

E non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci

Quando ti sto vicino sento

Che a volte perdo il baricentro

Galleggio in una vasca piena di risentimento

E tu sei il tostapane che ci cade dentro

Grattugio le tue lacrime

Ci salerò la pasta

Ti mangio la malinconia

Così magari poi ti passa

Mentre ondeggi come fa una foglia

Anzi come la California

Resta qui ancora un minuto

Se l’inverno è soltanto un’estate

Che non ti ha conosciuto

E non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci

Resta qui e bruciami piano

Come il basilico al sole

Sopra un balcone italiano

Che non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi mi bruci

Mi bruci

Mi bruci

Se mi guardi senti

