Sanremo 2021, ecco il protocollo anti Covid-19 per l’Ariston

A Sanremo 2021 non ci sarà il pubblico.

Per chi entrerà all'Ariston sarà obbligatorio il tampone ongi 72 ore.

I premi e i fiori verranno portati sul palco con un carrelli igienizzato.

Dopo diverse settimane di incertezza, è ufficiale il via libera da parte del Comitato Tecnico Scientifico a Sanremo 2021. Il Festival si svolgerà dal 2 al 6 marzo seguendo un rigido protocollo redatto da Viale Mazzini.

Sanremo 2021: le regole anti Covid

Sono diversi i dettagli del protocollo anti Covid che dovrà essere seguito durante i giorni della 71esima edizione della kermesse canora, condotta ancora una volta da Amadeus. Innanzitutto, va ricordato che saranno previsti ingressi differenziati per cast, artisti e orchestrali. Per quanto riguarda la capienza massima delle varie aree del teatro, non potrà superare le 25 persone.

Cosa dire in merito alle mascherine? Che sarà obbligatorio per tutti indossarle (si parla nello specifico di ffp2 senza valvola). L’unica eccezione a questa regola riguarda i conduttori e il cast, ma anche gli eventuali ospiti. Nel percorso tra il camerino e il palco sarà possibile, per non rovinare il make up, indossare la mascherina chirurgica.

Per tutti varrà invece la regola della distanza interpersonale, che dovrà essere di 1,5 metri. In merito alle regole che coinvolgeranno gli orchestrali, va ricordata la possibilità di togliere la mascherina in postazione, ma anche la presenza di barriere in plexiglass per separare la zona dei fiati da quella dedicata agli archi e dal coro.

Durante le serate del Festival, che si svolgeranno senza pubblico, verrà utilizzato un carrello di scena appositamente realizzato per portare i premi e i fiori della città ligure sul palco. Concludiamo rammentando che chiunque varcherà l’ingresso dell’Ariston sarà tenuto a dimostrare di essere negativo al tampone antigenico eseguito non oltre le 72 ore precedenti.

