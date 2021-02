Sanremo 2021, Ermal Meta, età, fidanzata, Instagram, canzone Un Milione di Cose da Dirti

Ermal Meta ha esordito a Sanremo nel 2010 con il gruppo La Fame di Camilla.

Nel 2018, ha vinto in duetto con Fabrizio Moro.

L’artista di origini albanesi arriva a Sanremo 2021 con una struggente ballata.

Ermal Meta è uno degli artisti in gara a Sanremo 2021. Scopriamo qualcosa sul suo percorso nella musica e sul brano che porterà all’Ariston.

Quanti anni ha Ermal Meta?

Ermal Meta è nato a Fier, città a circa 100 km da Tirana, il 3 aprile 1981. Ciò significa che sta per compiere 40 anni.

Carriera

Figlio di una violinista dell’orchestra della sua città natale, Ermal Meta si è trasferito giovanissimo in Italia, per la precisione a Bari. Qui, nel 2007, ha fondato il gruppo La Fame di Camilla, che tre anni dopo ha partecipato a Sanremo con il brano Buio e Luce.

Autore per numerosi artisti, da Emma a Marco Mengoni e Chiara Galliazzo, nel 2017 è tornato all’Ariston con il brano Vietato Morire, classificandosi terzo. L’anno dopo ha invece raggiunto il podio con la canzone Vietato Morire, in duetto con Fabrizio Moro.

Con all’attivo tre album di studio – Umano, Vietato Morire, Non abbiamo Armi – Ermal Meta è stato giudice di Amici nel corso della sedicesima stagione.

Fidanzata

Ermal Meta è fidanzato con Chiara Sturdà, agente sportiva e marketing manager.

Instagram

Ermal Meta è presente su Instagram con un account seguito da oltre 500mila persone.

Sanremo 2021: la canzone Un Milione di Cose da Dirti

Ermal Meta gareggia a Sanremo 2021 con la canzone Un MIlione di Cose da Dirti, una struggente ballata che, come si può leggere su Tv Sorrisi e Canzone, è introdotta dalle suggestione del pianoforte.

Senza nome io, senza nome tu

E parlare finché un nome non ci serve più

Senza fretta io, senza fretta tu

Ci sfioriamo delicatamente

Per capirci un po’ di più

Siamo come due stelle scampate al mattino

Se mi resti vicino non ci spegne nessuno

Avrai il mio cuore a sonagli

Per i tuoi occhi a fanale

Ti ho presa sulle spalle

E ti ho sentita volare

Con le mani nel fango

Per cercare il destino

Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro

E mi allunghi la vita inconsapevolmente

Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente

In un mare di giorni felici annega la mia mente

Ed ho un milione di cose da dirti

Ma non dico niente

Ma non dico niente

Il tuo viaggio io, la mia stazione tu

E scoprire che volersi bene

È più difficile che amarsi un po’ di più

È la mia mano che stringi, niente paura

E se non riesco ad alzarti starò con te per terra

Avrai il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale

Ce li faremo bastare

Ce li faremo bastare

Con le mani nel fango per cercare il destino

Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro

E mi allunghi la vita inconsapevolmente

Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente

In un mare di giorni felici annega la mia mente

Ho un milione di cose da dirti

Solo un milione di cose da dirti

Ti do il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale

E senza dirlo a nessuno

Impareremo a volare

Tu mi allunghi la vita inconsapevolmente

Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente

In un mare di giorni felici annega la mia mente

Ed ho un milione di cose da dirti

Ma non dico niente

Ma non dico niente

Cuore a sonagli io

Occhi a fanale tu

