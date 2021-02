Gli Extraliscio si sono formati in Romagna nel 2014

Davide Toffolo è il frontman di Tre Allegri Ragazzi Morti

Assieme portano a Sanremo il brano Bianca Luce Nera

Gli Extraliscio feat Davide Toffolo si esibiranno all’Ariston, gareggiando durante Sanremo 2021. Scopriamo assieme qualche dettaglio sulle loro carriere e sulla canzone del Festival.

Extraliscio: discografia e Instagram

Gli Extraliscio sono una band formatasi in Romagna nel 2014. Il gruppo, composto da Moreno il Biondo – il primo e per ora unico cantante del Festival di Sanremo 2021 a risultare positivo al Covid-19 – Marco Mariani e Mauro Ferrara.

Dal 2016 ad oggi hanno pubblicato tre album: Canzoni da Ballo, Imvallabilissimi – Ballabilissimi, Punk da Balera.

LEGGI ANCHE: Gérard Depardieu indagato per stupro

Il gruppo è presente su Instagram con un account seguito da poco più di 2mila persone, tramite il quale stanno promuovendo l’album di inediti È Bello Perdersi, che uscirà il prosismo 5 marzo.

Davide Toffolo: età, carriera, Tre Allegri Ragazzi Morti

Nato a Pordenone il 17 gennaio 1965 – ha qundi 56 anni – Davide Toffolo è il frontman del gruppo Tre Allegri Ragazzi Morti e, oltre che nella musica, si è distinto pure come fumettista. Per il suo gruppo – ma anche per formazioni come i Punkreas e i Prozac +, ha disegnato diversi videoclip.

Sanremo 2021: la canzone Bianca Luce Nera

A Sanremo 2021, gli Extraliscio feat Davide Toffolo portano il brano Bianca Luce Nera. Ecco il testo della canzone:

Bianca

Come la neve

Nera

Come l’inverno

Mi agito se non ti sento

Divento aceto che ero vino

Strano il mio sentimento

Che mi fa male e mi tiene vivo

Ora che mi leggi la mano

Ora che conosci il destino

Dimmi che c’è un posto lontano

Noi che camminiamo vicino

Lì dove nessuno ci vede

E nessuno sa chi siamo

Senza te

Senza te io morirei

Perché ho paura di camminare

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Bianca

Di porcellana

Nera

Ossidiana

Mi curi medicamentosa

Mi pungi come ragno ortica

Stringi forte calamita

Se voglio andare

Mi prendi ancora

Ora che conosci le carte

Ora che conosci il destino

Dimmi che c’è un treno che parte

Noi che ci sediamo vicino

E nessuno ci conosce

E non importa dove andiamo

Senza te

Io da solo qui morirei

Perché ho paura di camminare

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Fonte miracolosa

Piantagione velenosa

Ti ho cercato in ogni cosa

E ti ho trovato e ti cerco ancora

Senza te

Io da solo qui morirei

Ho deciso di camminare

E seguo la tua luce bianca

E seguo la tua luce nera

E seguo la tua luce bianca

E seguo la tua luce nera

LEGGI ANCHE: Sanremo 2021, Bugo: età, vero nome, il testo di E Invece Sì, Instagram