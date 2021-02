Sanremo 2021, Fedez & Francesca Michielin, Instagram, canzone Chiamami per Nome

Fedez e Francesca Michielin hanno duettato assieme in passato con Cigno Nero e Magnifico.

Fedez e Francesca Michielin sono tra gli artisti che gareggeranno a Sanremo 2021. Per il rapper e influencer milanese si tratta della prima volta all’Ariston. Scopriamo qualcosa di più sulle loro carriere e sul brano che canteranno. La coppia di cantanti ha già duettato assieme nei brani Cigno Nero e Magnifico.

Fedez: età, discografia, Instagram

Quando si parla di Fedez, non c’è davvero bisogno di presentazioni. Ecco perché faremo solo un breve ripasso della sua discografia, la cui prima tappa è l’album Penisola che non c’è, risalente al 2011.

Nello stesso anno, il rapper milanese ha pubblicato Il Mio Primo Disco da Venduto. Sono poi arrivati i dischi Sig. Brainwash – l’Arte di Accontentare, Pop-Hoolista, Comunisti col Rolex, album della proficua collaborazione con J-Ax, Paranoia Airlines.

Sposato con Chiara Ferragni, è nato a Milano il 15 ottobre 1989 – ciò significa che compirà 32 anni nell’autunno del 2021 – ed è seguito su Instagram da oltre 11 milioni di persone.

Francesca Michielin: età, discografia, X Factor, Instagram

Nata a Bassano del Grappa il 25 febbraio 1995 – compirà quindi 26 anni a breve – Francesca Michielin è diventata famosa nel 2011 vincendo la quinta stagione di X Factor. L’artista veneta, dal 2012 ad oggi ha pubblicato quattro album di studio: Riflessi di Me, di20, 2640, Feat (stato di natura).

Nel 2016 ha partecipato a Sanremo con il brano Nessun Grado di Separazione, classificandosi seconda dietro gli Stadio, che vinsero con Un Giorno Mi Dirai. Il gruppo di Curreri ai tempi rinunciò all’Eurovision Song Contest, lasciando quindi il posto alla Michielin, che rappresentò l’Italia alla competizione canora.

Prossima a pubblicare l’album Feat (Fuori dagli Spazi), è seguita su Instagram da 689mila persone.

Sanremo 2021: la canzone Chiamami per Nome

Fedez e Francesca Michielin calcano il palco del Festival di Sanremo 2021 con il brano Chiamami per Nome, una canzone che racconta la magia di trovarsi e innamorarsi. Ecco il testo completo.

Oggi ho una maglia che non mi dona

Corro nel parco della mia zona

Ma vorrei dirti non ho paura

Vivere un sogno porta fortuna

La tua rabbia non vince

Certi inizi non si meritano nemmeno una fine

Ma la tua bocca mi convince

Un bacio alla volta

Come sassi contro le vetrine

Le mie scuse erano mille, mille

E nel cuore sento, spille spille

Prova a toglierle tu baby

Tu baby

Chiamami per nome

Solo quando avrò

Perso le parole

So che in fondo ti ho stupito arrivando qui da sola

Restando in piedi con un nodo alla gola

Chiamami per nome

Perché in fondo qui sull’erba siamo mille, mille

Sento tutto sulla pelle, pelle

Ma vedo solo te baby

Te baby

In ascensore spreco un segno della croce e quindi?

So bene come dare il peggio non darmi consigli

Cerco un veleno che non mi scenda mai

Ho un angelo custode sadico

Trovo una scusa ma che cosa cambierà?

La grande storia banale

Prima prosciughiamo il mare

Poi versiamo lacrime

Per poterlo ricolmare

Le promesse erano mille mille

Ma nel cuore sento spille spille

Prova a toglierle tu baby tu baby

Chiamami per nome

Solo quando avrò

Perso le parole

So che in fondo ti ho stupito venendo qui da solo

Guidando al buio piango come uno scemo

Chiamami per nome

Perché in fondo qui sull’erba siamo mille mille

Sento tutto sulla pelle, pelle

Ma vedo solo te baby

Te baby

Mi sembra di morire quando parli di me in un modo che odio

Aiutami a capire se alla fine di me vedi solo il buono

Sotto questo temporale

Piove sulla cattedrale

Rinunceremo all’oro

Scambiandolo per pane

Chiamami per nome

Solo quando avrò

Perso le parole

So che in fondo

Ci ha stupiti finire qui da soli in questo posto

Ma se poi non mi trovi

Chiamami per nome

Perché in fondo qui sull’erba siamo mille, mille

Sento tutto sulla pelle, pelle

Ma vedo solo te baby

Te baby

Le promesse sono mille mille

Ma non serve siano mille

Ora che ho solo te baby

Te baby

