Sanremo 2021, Francesco Renga: età, fidanzata, altezza, la canzone Quando trovo te

Francesco Renga torna a Sanremo dopo un’assenza di due anni.

Sanremo 2021 sarà il suo ottavo Festival.

Il suo brano si intitola Quando Trovo Te.

Francesco Renga è uno degli artisti in gara a Sanremo 2021. Vittorioso al Festival nel 2005 con Angelo, il cantante friulano torna quest’anno con il brano Quando Trovo Te.

Francesco Renga: età e fidanzata

Francesco Renga – il cui vero nome è Piefrancesco – è nato a Udine il 12 giugno 1968. Ciò significa che nella primavera 2021 compirà 53 anni. Noto per la sua relazione con Ambra Angiolini, dalla quale sono nati Jolanda e Leonardo, è oggi fidanzato con Diana Poloni, imprenditrice nel campo della ristorazione.

Carriera

Francesco Renga ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni ’80 con i Timoria, formazione musicale che gli ha permesso di far conoscere il suo straordinario talento vocale. Con il gruppo di Omar Pedrini ha pubblicato sei album di studio dal 1990 al 1997.

Abbandonati i Timoria per divergenze con Pedrini, ha iniziato la carriera da solista agli albori del terzo millennio. Esemplare a tal proposito sono le partecipazione a Sanremo nel 2001 con Raccontami, brano che gli è valso la conquista del Premio della Critica, e nel 2002 con il brano Tracce di Te. Come già detto, tre anni dopo il cantante è arrivato primo alla kermesse canora con il brano Angelo, struggente ballata dedicata alla figlia Jolanda, allora piccolissima.

Renga, che ha partecipato al Festival anche con i Timoria nel 1991 con la canzone L’Uomo che Ride, ha calcato il palco dell’Ariston anche nel 2009 con L’Uomo Senza Età, tre anni dopo con La Tua Bellezza e nel 2014 con Vivendo Adesso e A un Isolato da Te. Nel 2019, ha gareggiato con Aspetto che Torni.

Giudice fisso assieme alla Bertè e alla Ferilli della 14esima edizione di Amici, ha pubblicato, da solita, 8 album di studio e 2 dal vivo.

Altezza

Francesco Renga è alto 1,78.

Instagram

Francesco Renga è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 400mila persone.

Sanremo 2021: il brano Quando Trovo Te

Francesco Renga partecipa a Sanremo 2021 con il brano Quando Trovo Te. Ecco il testo:

Guarda un po’ la mia città è insonne

E ha smesso di sognare

Come mai nessuno ora lo ammette

Gente che taglia le ombre

Mentre il traffico ancora riempie

Spazi immensi di solitudine

Questa volta ho come l’impressione

Che la speranza abbia cambiato umore.

E la mia testa non ne vuole più sapere

Di stare ferma e io continuo ancora a camminare

Si bagnano anche gli occhi, forse piove

E lo sguardo che segue il tragitto di un cane

E va a finire che

Come sempre mi dimentico

Dimentico di te

Sempre mi dimentico

Ma poi io ti ritrovo

Sempre se mi guardo

E intorno non c’è niente

Sei lo stupore atteso, un desiderio

La verità in un mondo immaginario

Sempre sempre

Si confondono perfettamente

Le mie gioie

Inevitabilmente

Sempre sempre

Le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te.

Questa città confonde

Di luci sempre accese

Dicono che tornerà sereno a fine mese

Io sempre fuori stagione

E la tua testa non ne vuole più sapere

Di stare ferma e quel silenzio dentro fa rumore

All’improvviso torno a respirare

Una stanza, due sedie, la cena, un film

Qual è il finale?

Come sempre mi dimentico

Tra mille note in volo un suono nuovo

Sempre sempre

Si confondono perfettamente

Le mie gioie

Inevitabilmente

Sempre sempre

Le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te.

Tu che dormi sul divano

Quando resta sulle mani

Il tuo profumo

Le tue cose fuori posto

Quelle scarpe sulle scale

Mi portano da te

Come sempre mi dimentico

Dimentico di te

Sempre mi dimentico

Ma poi io ti ritrovo

Sempre se mi guardo

E intorno non c’è niente

Sei lo stupore atteso, un desiderio

La meraviglia di ogni giorno nuovo

Sempre sempre

Si confondono perfettamente

Le mie gioie

Inevitabilmente

Sempre sempre

Le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te.

Solo quando trovo

Trovo te.

