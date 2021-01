Sanremo 2021, l’annuncio di Amadeus: “Prima serata con Naomi Campbell”

Amadeus: “ Naomi Campbell aprirà il Festival di Sanremo 2021″

aprirà il Festival di Sanremo 2021″ Le altre donne sul palco dell’Ariston: Elodie e Matilda De Angelis.

Amadeus, in un’intervista rilasciata a La Stampa, ha annunciato che «la donna che aprirà il Festival di Sanremo numero 71 sarà Naomi Campbell».

Il conduttore e direttore artistica ha affermato: «Questa estate -ho visto un servizio in tv su di lei e su quello che rappresenta al di là della moda. Lei sarà certamente la co-conduttrice della prima serata perché amo il racconto delle loro esperienze. In totale vedrete dieci donne al mio fianco: alcune per una sera, altre per tutta la settimana e si rappresenteranno come preferiranno. Naomi potrà raccontare ciò che il pubblico non sa e le appartiene. La sua amicizia con Nelson Mandela, le sue battaglie per i diritti civili contro il razzismo. Vedrete, sarà magnifica».

Il festival si svolgerà nella cittadina ligure dal 2 al 6 marzo prossimi e che sarà trasmesso in prima serata su Rai 1.

Dopo Elodie e Matilda De Angelis, quindi, ci sarà anche Naomi Campbell: la supermodella, che il prossimo 22 maggio compirà 51 anni, sarà sul palco del Teatro Ariston nella prima serata di Sanremo.

Come Elodie e Matilda De Angelis, lo showman è certo di questa scelta: «Campbell, oggi imprenditrice, ha una personalità forte ed è impegnata in progetti benefici, rappresentando in parte le istanze delle donne che combattono contro le disuguaglianze e per la parità di genere».

