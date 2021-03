Sanremo 2021, Orietta Berti si confonde: “Vorrei fare un duetto con i Naziskin” (VIDEO)

«Alcuni giovani non li conoscevo, non mi dispiacerebbe fare un duetto con Madame, con Ermal Metal e i Naziskin».

Gaffe di Orietta Berti, in gara al 71° Festival di Sanremo, in una intervista a Mark Karaci e Sara Di in un video pubblicato sul canale YouTube Le Rane. Il riferimento era ai Maneskin, diventati Naziskin.

Una svista che non è passata inosservata sui social medi dove questo passaggio dell’intervista è diventato virale. La cantante è tornata al Festival a 29 anni dall’ultima volta ed è in gara con il brano Quando ti sei innamorato.

