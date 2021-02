Sanremo 2021, Orietta Berti: “Vi spiego perché ho deciso di partecipare al Festival”

Orietta Berti, 29 anni dopo l’ultima partecipazione al Festival di Sanremo, quando si presentò all’Ariston con il compianto Giorgio Faletti, è pronta alla sua edizione numero 12 con il brano Quando ti sei innamorato.

Orietta Berti ha affermato: «Hanno deciso gli altri per me, come succede sempre. Io non ci pensavo al Festival, non volevo lo stress di quella settimana e in più quando mi hanno chiamato io e Osvaldo stavamo combattendo con il covid e rischiavamo di essere ricoverati. Ma poi ho capito che avevano ragione, che era il modo giusto per festeggiare 55 anni di carriera e per tutti i miei collaboratori».

Orietta Berti, 77 anni, ha così motivato la sua lunga assenza da Sanremo: «perché mi sentivo appagata da altro e non sentivo l’esigenza di andare, ho fatto e faccio tanta televisione, tanti concerti».

Orietta Berti ha ammesso di non conoscere metà dei cantanti in gara – molti under 30 – «Amedeo – preferisce chiamare così Amadeus – ha portato tutti i generi: c’è un artista per ogni gusto. Io? Come mi ha detto Iva Zanicchi sarò la portabandiera, rappresento le radici della melodia italiana, come ho sempre fatto e continuerò a fare».

Infine, dopo il Festival, uscirà un cofanetto con sei dischi, dal titolo La mia vita è un film: «Quattro cd del passato, uno di duetti e uno con 22 inediti. L’Oscar della mia vita? La durata di questa carriera», ha concluso. Fonte: Ansa.

