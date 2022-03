Sanremo 2022, Mahmood ha avuto un malore, cosa gli è successo?

Mahmood, poco prima di salire sul palco dell’Ariston per la quarta serata del Festival di Sanremo, ha avuto un problema di salute che si è appreso dopo l’esibizione de Il cielo in una stanza.

Il rapper 29enne di Milano ha raccontato: “Ieri sono uscito con un giubbotto che mi scopriva un po’ la pancia e mi sono beccato una mezza congestione. Sono stato male in albergo prima di andare a cantare. Èstato un colpo di freddo ma poi è passata. C’entra anche l’ansia, si è accumulato un po’ tutto, ma questo ragazzino (riferendosi a Blanco, n.d.r.) mi ha tranquillizzato un sacco e alla fine i bassi non sono così bassi”.

Niente di grave, quindi. E Blanco, il suo compagno di gara, ha fatto anche una battuta: “Mahmood è vivo! Leggendo gli articoli che stavano uscendo pensavo fosse morto e sono andato a vedere. La cosa di abbracciarlo sul palco mi è venuta spontanea perché prima di salire non stava troppo bene”.

Stasera, quindi, sapremo se il duo vincerà il Festival di Sanremo, confermando così la prima posizione in classifica generale anche dopo la serata delle cover.

A proposito della gara, Mahmood e Blanco hanno: “Questo Sanremo per noi è pieno di alti e bassi a livello umorale e di energie. Ma sono successe cose che non avremmo mai immaginato, risultati incredibili. Siamo sotto shock”.

“Realizzeremo tutto meglio quando torneremo a casa, sono molto felice di questa esperienza con Richi, mi sta insegnando tante cose anche su come stare sul palco ed essere più imprevedibile del solito. È un vero e proprio training”, ha detto Mahmood.

“Lui mi ha dato molta più tranquillità, se fossi venuto da solo non ce l’avrei avuta. E poi sono felice perché ho baciato Amadeus”, ha ribattuto Blanco.

E ancora: “Chi è il favorito non vince mai. Noi siamo abbastanza tranquilli, da quel punto di vista non ci pensiamo alla classifica. Ci sono tantissimi altri artisti di cui noi siamo fan e per i quali abbiamo una stima immensa, ci farebbe un po’ strano immaginare di stare sopra qualche nome di questi. Non vogliamo però deludere chi ci segue con tutto questo amore e siamo contenti che si vedano i risultati del pezzo, questa sera poi ci sarà anche una piccola sorpresina”.

