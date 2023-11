Sanremo 2024, come riuscire ad ottenere un biglietto per un posto al Teatro Ariston

Un paio di mesi all’inizio di Sanremo 2024, la kermesse musicale più apprezzata di sempre e sempre più popolare negli ultimi anni. Moltissime persone vorrebbero poter partecipare come spettatori nel Teatro Ariston, il tempio della canzone italiana nel Festival tra i più famosi del mondo. Di certo non è facile, ma cercheremo di spiegarvi nel dettaglio come poter fare per essere presente al Festival più atteso di tutto l’anno.

Il 6 febbraio prenderà il via la 73esima edizione del Festival e il fermento per essere lì quella sera è già partito. Se anche tu vuoi essere presente nel teatro quando Amadeus darà il via a questa edizione di Sanremo, ecco tutti i dettagli che interesseranno appassionati e aspiranti spettatori.

Si è cominciato a parlare tantissimo di Sanremo, soprattutto a partire dalle indiscrezioni sulle candidature dei big. La conduzione di Amadeus per Sanremo ha portato grandi benefici alla rete, alla Rai, e soprattutto alla scelta degli artisti che, un anno dopo l’altro, hanno coccolato e schiacciato l’occhio sempre più a tante generazioni, anche a quelle più giovani. Potrebbe, però, essere il suo ultimo anno di direzione artistica, almeno secondo le parole di Fiorello.

Come avere i biglietti? Sembra che, tra piccole novità e ingressi dal mondo dei Giovani di Sanremo sia tutto pronto per la festa sul palco. Ciò che ancora manca è il completamente dei posti in sala. Molti sono ancora liberi e c’è chi vorrebbe potersi sedere su una delle prestigiose poltrone dell’Ariston. Per poter essere parte del pubblico, come sempre, bisognerà compilare l’apposito modulo presente sul sito del Comune di Sanremo e cliccare su “Vivere Sanremo” – “Biglietti Domenica In”.

Qui dovrete inserire i vostri dati: nome, cognome, luogo, data di nascita, telefono cellulare e indirizzo email e accedere alla sezione per acquistare i biglietti disponibili. Neanche a dirlo, il prezzo varia in base alla posizione e al numero di serate al quale si vuole partecipare. In particolare, il costo dell’abbonamento per le 5 serate seduti in platea è di 1.290 euro, mentre se si sceglie la galleria il prezzo diminuisce a 672,00 euro.

Le prenotazioni sul sito del Comune per acquistare i biglietti avranno luogo a un orario specifico. Sarà necessario collegarsi tra le 9 e le 14. Ormai la data è vicina e i biglietti andranno sicuramente a ruba. Se sei interessato a partecipare come pubblico corri sul sito del Comune di Sanremo. Controlla se una serata o un abbonamento sarà rimasto disponibile all’acquisto.