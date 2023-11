Sanremo 2024, tantissime candidature: ecco i nomi dei Big che vedremo sul palco dell’Ariston

Si sta già parlando molto di Sanremo, il festival della canzone italiana, soprattutto per l’arrivo dei nomi dei giovani e giovanissimi. Sono stati scelti, infatti, gli otto finalisti di Sanremo Giovani, e a questi si aggiungeranno i quattro di Area Sanremo. Il direttore artistico, anche in questa edizione 2024 sarà il confermatissimo Amadeus ed è adesso che inizia la fase più delicata, quella dei Big. Chi si sta avvicinando a far parte del gruppo ufficiale dei partecipanti a Sanremo 2024?

Inizia la fase in cui si comincia la selezione più stretta della rosa dei Big. Per regolamento si potrà cominciare ad annunciare qualche nome a partire dal Primo dicembre. Non è difficile però riuscire a intercettare indiscrezioni e ipotesi molto accreditate presso il panorama discografico italiano. Tra mille voci, il dato certo è il boom di candidature. Come mai è giunta una vera e propri corsa alla partecipazione del festival? La risposta è una sola ed è anche la grande differenza rispetto a un lungo periodo di festival senza troppi “colpi di scena”.

La kermess guidata da Amadeus è un biglietto speciale per raggiungere milioni di stream. Le ultime edizioni, infatti, oltre che seguitissime, sono anche molto appassionanti presso fasce d’età molto più giovani del passato. Ed è proprio questa fascia di popolazione a dominare una piattaforma importante come Spotify (sostanzialmente adolescenti e giovani under 35).

I nomi che circolano sono tantissimi e Amadeus dovrà scegliere “solo” i 23 che andranno in gara. Il festival andrà in onda dal 6 al 10 febbraio all’Ariston. Saranno in tutto 26 gli artisti che si esibiranno con i 3 del podio della finale di Sanremo Giovani in programma il 19 dicembre.

Si parla dei Negramaro, de Il Volo, dei The Kolors e dei Subsonica, per quanto riguarda i gruppi. Non mancano partecipanti “telefonati”, già protagonisti dell’estate e delle classifiche come Annalisa, Angelina Mango, Geolier, Tedua e Alfa. Un’altra partecipazione inedita potrebbe essere quella di Alessandra Amoroso.

Nel toto-Big entrano, a pieno titolo, in queste settimane anche Biagio Antonacci, Emma, Mahmood, Max Gazzè, Arisa, Rocco Hunt, Sangiovanni, Fred De Palma, Irama, Benjamin Mascolo, Rhove. Un’altra coppia inedita che potremmo vedere a Sanremo è quella rappresentata da Rkomi e Noemi. Il duo avrebbe presentato un brano, ma Rkomi ne avrebbe presentato anche uno da solo.