Santanché su Briatore: “Ricoverato per una recidiva di prostatite”

«Sento dare notizie sulla salute di Flavio Briatore… Ho parlato con lui più volte oggi e anche ieri. Sono stata autorizzata da Flavio, uno dei miei migliori amici: Flavio è stato ricoverato per una recidiva di prostatite. Si trovava a Montecarlo, ha chiamato il professor Zangrillo. Positivo al coronavirus? Chi lo dice? In questo preciso momento posso affermare che è stato ricoverato per infezione alla prostata recidiva, l’ha avuta 3 mesi e 6 mesi fa. Io ad oggi non nessuna evidenza sull’esito del tampone e sono una delle sue migliori amiche».

Lo ha rivelato Daniela Santanché a In Onda.

Intanto, l’unità di crisi del nord Sardegna ha verificato in serata i dati dei tamponi risultati positivi fra lo staff del Billionaire di Porto Cervo e dai 63 dichiarati in precedenza sono state scorporate 5 schede che erano state accorpate per errore con quelle del locale di Flavio Briatore. Quindi i dati definitivi relativi al Billionaire certificano 58 casi di positività al coronavirus su 87 tamponi eseguiti.

Infine, è stato chiuso temporaneamente il ristorante Cipriani in via Princesse Grace a Monte Carlo, Monaco, ristorante di Flavio Briatore. Sul sito si legge: «Sfortunatamente, un membro del personale esterno e uno interno sono risultati positivi al coronavirus. Per un’abbondanza di cautela e con la cura e la sicurezza dei nostri ospiti e del nostro team in mente, abbiamo deciso di chiudere temporaneamente Cipriani».

LEGGI ANCHE: Flavio Briatore, lo staff: “Condioni stabili e buone”