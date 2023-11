Sapevate che cosa si sente su Marte? Ecco la prima registrazione sul Pianeta Rosso

Vi siete mai chiesti che suoni si potevano udire sulla superficie del Pianeta Rosso? Bene, potete soddisfare la vostra curiosità perché qualcuno, la NASA, ha fatto registrare l’ambiente circostante a uno dei suoi robot su Marte. L’audio è stato registrato dal microfono posizionato sul fianco del rover Perseverance dell’agenzia spaziale americana il 20 febbraio 2021. Di che si tratta? Di sicuro è qualcosa di inquietante ma non troppo lontano dall’immaginazione.

Il suono è stato filtrato per rendere più udibili i suoni di Marte (vento). Si trattava della prima volta che un rover su Marte fosse dotato di un microfono per catturare il rumore ambientale. Un obiettivo fondamentale per la missione di Perseverance su Marte è l’astrobiologia, ovvero lo studio delle forme di vita o dell’esistenza di questa in altri pianeti. In questi studi, chiaramente, è inclusa anche la ricerca di segni di passata vita microbica.

Il rover serve a esaminare la geologia del pianeta ed il clima passato. Si tratta di studi e “viaggi” utili, nel futuro, all’esplorazione umana del Pianeta Rosso. Ogni missione è finalizzata alla raccolta di campioni per poi ritornare sulla Terra. Ogni materiale raccolto è importante per lavorare a un ritratto sempre più accurato e complesso del nostro “vicino”, Marte. Nel video è contenuto l’audio, breve, proveniente direttamente da quel puntino rosso lassù nel cielo notturno.

Che pianeta è Marte? Ha un raggio medio di 3.390 chilometri, circa la metà delle dimensioni della Terra. Dista mediamente dal Sole 228 milioni di chilometri e completa una rotazione ogni 24,6 ore ed è molto simile a un giorno sulla Terra (23,9 ore). I giorni marziani sono chiamati sol ed un anno dura 669,6 sol, equivalente a 687 giorni terrestri.

L’asse di rotazione è inclinato di 25 gradi rispetto al piano della sua orbita attorno al Sole. Ed è un’altra somiglianza con la Terra, che ha un’inclinazione assiale di 23,4 gradi. Le stagioni marziane durano più a lungo delle stagioni terrestri poiché il pianeta impiega più tempo ad orbitare attorno al Sole.