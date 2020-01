Sara Shaimi: chi è la nuova tronista di Uomini & Donne

Sara Shaimi è la nuova tronista di Uomini & Donne. Da poche settimane nel salotto di Maria De Filippi, sta già facendo parlare di sé. Seguici nelle prossime righe per scoprire come mai.

Chi è Sara Shaimi

Iniziamo subito ricordando che Sara Shaimi è nata a Rieti il 18 gennaio 1991. La giovane ha iniziato la sua esperienza nel dating show Mediaset senza avere alle spalle esperienze nel mondo dello spettacolo. Sara, che ha lasciato la sua città natale per trasferirsi a Roma per motivi di lavoro, ha tre sorelle più piccole e un bellissimo rapporto con la madre (ha parlato di questo aspetto della sua vita anche nel video di presentazione divulgato, come succede con tutti i tronisti, prima del suo ingresso ufficiale in studio).

Attualmente Sara sta lavorando come assistente di volo. Questa professione le permette di avere un’indipendenza economica di cui va molto fiera. Con l’inizio dell’esperienza a Uomini & Donne, Sara Shaimi ha preso ufficialmente il posto di Veronica Burchielli, che ha deciso di lasciare il trono più celebre della tv italiana per approfondire fuori dalle telecamere il rapporto con Alessandro Zarino (con ottimi risultati dato che i due stanno pensando alla convivenza).

Amante della musica di Tiziano Ferro e con alle spalle dei lavori di modella in sfilate di abiti da sposa, Sara Shaimi, che ha un account Instagram blindato, si è recentemente aperta raccontando di un periodo che l’ha segnata profondamente dal punto di vista emotivo.

La sofferenza del passato di Sara Shaimi

La ventinovenne laziale ha rilasciato nei giorni scorsi un’intervista al magazine di Witty tv, la tv online che permette di visionare in streaming le puntate del dating show. La ragazza ha rivelato di aver vissuto una relazione nel corso della quale ha sperimentato un forte senso di frustrazione e perenne incompiutezza.

Sara Shaimi ha altresì dichiarato di aver voluto, ai tempi, esprimere i suoi sentimenti. Ha anche detto che dall’altra parte c’era un blocco totale e che sentitva di non essere compresa. Questo l’ha portata a sentirsi inadeguata e, di conseguenza, infelice per tanto tempo.

Le sue parole sono state a dir poco toccanti: la neo tronista di Uomini & Donne ha infatti dichiarato che, per diverso tempo, non ha più avuto voglia di sorridere in quanto non si sentiva se stessa. Neppure la famiglia a cui è molto legata riusciva a farla sentire meglio, in quanto situazioni del genere, come ricordato sempre nell’intervista di Witty tv, “ti tolgono ogni spensieratezza”.