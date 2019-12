Chi è Sara Testi, la figlia di Lorella Cuccarini

Piccoli figli dei vip crescono. E i genitori, spesso contro la loro volontà, li mettono online. Un po’ per vanteria, un po’ nella speranza che possano continuare la dinastia.

Uno dei vizi di Lorella Cuccarini è parlare spesso in televisione o postare foto sui social network con protagonista Sara Testi, sua figlia, avuta dal marito Silvio. L’ultima in televisione ne ha parlato a Nemicamatissima, il programma condotto con Heather Parisi.

Non è la prima volta che la Cuccarini ha citato in pubblico la sua primogenita. Già nel 2012 Gente aveva dedicato a madre e figlia un servizio. Sara è nata nel 1994 ed è molto legata a mamma Lorella. Le due condividono la stessa passione per la moda, anche se hanno gusti diversi. La ballerina trova lo stile di Sara troppo raffinato per lei.

La rampolla ha studiato management in Svizzera. La sua nascita è stata quasi un miracolo. Infatti, la Cuccarini già in passato ha raccontato le difficoltà della gravidanza: «Alla notizia della gravidanza ero emozionatissima, ma avevo paura – aveva svelato -. Ero già rimasta incinta una volta, pochi mesi prima. Ma alla settima settimana ebbi un aborto spontaneo. Poi sono arrivati i responsi dei medici».

«Numerosi ginecologi mi dissero che le ballerine hanno molte difficoltà a rimanere incinta per via della parete addominale molto spessa – aveva rivelato -. Vivevo nell’incubo. Quando scoprii di aspettare Sara non ne parlai con nessuno, poi tirai un sospiro di sollievo. Ce l’avevamo fatta».

Due anni dopo Sara, è nato Giovanni e nel 2000 sono arrivati i gemelli, Chiara e Giorgio. La ragazza descrive così la sua famiglia: «La nostra è una bellissima famiglia, ma con tre fratelli più piccoli mi sono sempre sentita responsabile di loro. D’altra parte, mamma si fida di me. E quando i miei erano fuori ho sempre sentito l’esigenza di occuparmi di Giovanni, Sara e Giorgio. E gestire il gran baccano che fanno in casa».

La ragazza ha un meraviglioso rapporto che ha con i fratelli: «Giorgio è un vulcano, patito della sua batteria – ha svelato in passato -. E con Chiara ci facciamo grandi cantante, anche i brani di mamma. Avendo alle spalle un clan così unito come esempio è ovvio che nel mio futuro speri anch’io di costruire una rete di affetti così stretta».

Intanto Lorella Cuccarini è stata protagonista di una delle puntate de I soliti ignoti. Si dice che anche lei sarà tra le numerose donne che affiancheranno Amadeus al Festival di Sanremo.

