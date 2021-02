Sara Tommasi: perché ha detto no all’Isola dei Famosi?

Sara Tommasi è stata contattata dalla produzione de L’Isola dei Famosi

Il motivo è legato a un progetto personale importantissimo.

L’Isola dei Famosi è ai nastri di partenza. Condotto da Ilary Blasi, il reality avrebbe dovuto annoverare tra i concorrenti Sara Tommasi, che ha partecipato nel lontano 2006. La showgirl umbra, però, ha rifiutato la proposta della produzione, svelando il motivo nel corso di un’intervista a Novella 2000.

Sara Tommasi: la rinuncia all’Isola per amore di Antonio

Sara Tommasi, che in questi mesi ha esordito come cantante incidendo il singolo Impara ad Amarti, ha svelato che non parteciperà all’Isola dei Famosi per un motivo molto speciale: i progetti matrimoniali con il fidanzato e manager Antonio Orso. La cerimonia che li unirà per sempre si svolgerà il 21 marzo con un rito all’aperto in stile americano, del quale la Tommasi ha anticipato qualche dettaglio sempre a Novella 2000.

La bella umbra ha affermato di stare “ricomponendo tutti i tasselli”, specificando di voler rappresentare una speranza per tutti coloro che, nel percorso della vita, sono caduti e si sono rialzati come ha fatto lei.

Quando la produzione del programma mi ha contattata ero felice, non ci credevo, poi, però ho fatto un passo indietro, ho pensato al matrimonio, ai miei progetti di vita con Antonio, non potevo mandare all’aria tutto e ho rinunciato. Antonio e io siamo stati combattuti fino alla fine, non potete immaginare, anche perché sarebbe stata un’affermazione nel mondo del management, ma abbiamo preferito evitare. A stare lontana troppo tempo, non ce l’avrei fatta a gestire tutti gli impegni che ho.

Queste le sue parole in merito alla decisione di non partire per l’adventure game. Gli impegni che la attendono a breve, dopotutto, sono a dir poco speciali! A questo punto, non resta che attendere il suo grande giorno e di vederla con l‘abito che, come raccontato sempre a Novella 2000, è stato scelto in un atelier di Roma e sarà totalmente bianco.

