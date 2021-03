Sara Tommasi si è sposata, il sì al manager Antonio Orso

Sara Tommasi si è sposata.

Il sì è stato pronunciato nella meravigliosa Umbria.

Il marito è il manager Antonio Orso.

Sara Tommasi si è sposata. Come annunciato già da tempo, nella giornata di domenica 21 marzo la showgirl ha detto sì ad Antonio Orso, suo manager e compagno di vita.

La cerimonia civile, alla presenza di pochissimi invitati, si è svolta presso il Comune di Massa Martina, in provincia di Perugia.

Il colpo di fulmine e le nozze

Incontratisi grazie ad amici comuni, Antonio Orso e Sara Tommasi hanno vissuto il classico colpo di fulmine, dopo il quale sono arrivate ben due proposte da parte del manager alla showgirl ex bocconiana.

Nel corso delle nozze, per la cui preparazione Sara Tommasi ha detto no all’Isola dei Famosi, la coppia è apparsa radiosa e affiatatissima. Lei ha sfoggiato un abito della stilista Paola D’Onofrio con il corpetto in organza e un coprispalle di pelliccia, mentre Orso ha scelto un completo blu.

Come rivelato dalla Tommasi stessa su Instagram pochi giorni prima delle nozze, la cerimonia si è svolta in pieno rispetto delle norme anti Covid. Gli sposi avrebbero voluto una festa e un pranzo con amici e parenti, ma sperano di potersi rifare a giugno.

Nel frattempo la showgirl si prepara a un impegno importante: la pubblicazione del libro che sta scrivendo, intitolato Ricomincio da Sara, un titolo che, vista la recente e bellissima novità, non può che definirsi azzeccato.

