Sardine ad Amici 19, Maria De Filippi contro Nicola Porro

Maria De Filippi contro Nicola Porro a causa di un articolo che non vede di buon occhio la partecipazione delle Sardine ad Amici 19. Un monologo su temi sociali e ambientali importanti, infatti, ha aperto la prima puntata del serale. Il conduttore di Quarta Repubblica, su Rete 4, ha dato spazio sul suo blog a un articolo di Max Del Papa che si scagliava contro la presenza di Mattia Santon, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli.

LEGGI ANCHE: Le Sardine ad Amici, Sartori: “Il nostro augurio è ‘abbiate paura’”

«Quel che resta delle Sardine va in onda da Maria de Filippi in quella che in fondo è la loro collocazione naturale: Amici, programma per narcisetti più speranzosi che talentati, per la serie: se mi dice giusta, mi sistemo per la vita o almeno per qualche stagione. Come una lunga rincorsa, durata tre mesi, che arriva all’epilogo: cronaca di una sorte annunciata»: recita l’articolo.

Non tarda ad arrivare la replica della padrona di casa: «L’intervento delle Sardine nella prima puntata di Amici è stato contro l’odio. Io non solo condivido quello che hanno detto ma sono orgogliosa di averli ospitati. Il loro non è stato un intervento politico ma appunto un intervento contro l’odio, contro il disprezzo gratuito, contro la violenza».

E poi continua: «Spero che anche Nicola Porro la pensi così, altrimenti sarebbe davvero per me preoccupante. Così come sono certa di non fare una trasmissione per ‘narcisetti’ che sperano in una notorietà di stagione. I ragazzi che sono attualmente ad Amici o che sono passati di qui, hanno solo dedicato il loro tempo, le loro giornate, i loro sforzi e il loro sudore alla loro passione».

LEGGI ANCHE: Maria De Filippi a Che Tempo che Fa: “Mio fratello mi ha sparato con un fucile”

Maria De Filippi contro Nicola Porro ottiene il risultato sperato. Dopo qualche minuto arriva la replica proprio da parte del diretto interessato: «Non condivido minimamente ciò che ha scritto un mio collaboratore. Penso che scrivere che ‘Amici’ sia un programma di narcisetti più speranzosi che talentati è una gigantesca stupidaggine».

Conclude, poi, ribadendo la sua convinzione che le Sardine non abbiano spessore, che siano vacue. Ma ci tiene a precisare che questo è un altro argomento che nulla ha a che vedere con Amici.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, com’era Gemma Galgani da giovane?