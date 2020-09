Io e Te, il programma estivo di Pierluigi Diaco, è stato sospeso a causa della positività al Coronavirus di una persona dello staff. In questi giorni, della trasmissione si parla anche per un altro motivo, uno scandalo sentimentale. A lanciare l’indiscrezione, ancora una volta, è il sito Dagospia.

Io e Te, un agente tv avrebbe lasciato la moglie per amore di Santino Fiorillo

Secondo il sito diretto da Roberto Dagostino, un celebre agente tv, la cui identità non è stata svelata, avrebbe lasciato la moglie per amore di Santino Fiorillo, compagno di viaggio del giornalista romano durante la trasmissione di Rai 1.

Fiorillo, originario di Salerno, ha curato la rubrica La Cartolina Divina, dedicata ogni giorno a un personaggio dello spettacolo o del jet set del passato o del presente. Con alle spalle un passato lavorativo al fianco di Maurizio Costanzo, che ha conosciuto a seguito della partecipazione a un bando per autori in Mediaset, è comparso anche a Domenica In. Laureato in Scienze della Comunicazione, in passato ha tentato la carriera di attore.

