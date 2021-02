La ormai ex coppia viveva da tempo con i genitori di lei.

L’uomo, 29 anni, ha tradito la fidanzata con la suocera 44enne.

La neo coppia si è trasferita in una casa a 30 km da quella familiare.

Della bizzarra vicenda sentimentale di Ryan Shelton si è occupato in questi giorni il tabloid inglese Sun. Il 29enne, infatti, è scappato con la suocera mentre la compagna 24enne, Jess, era in ospedale per dare alla luce il loro secondogenito.

La scelta di andare a vivere assieme e il tradimento

Ryan e Jessica avevano deciso, poco prima del lockdown, di trasferirsi dai genitori di lei, Georgina, 44 anni, ed Eric, a Stow-on-the-Wold, cittadina di poco più di 2mila abitanti nel Gloucestershire.

Shelton, poche ore dopo la nascita del secondo figlio Reuben, ha lasciato la compagna con un messaggio. Il motivo? L‘amore per la suocera Georgina, con la quale aveva iniziato una relazione, trasferendosi in una casa a circa 30 km da quella familiare.

La giovane neo mamma, devastata per l’accaduto, secondo quanto rivelato dai tabloid inglesi ha affrontato la genitrice, la quale, a sua volta, ha sottolineato che non è possibile scegliere le persone di cui ci si innamora.

A essere duramente turbato per la relazione è anche Eric, 56 anni, che da 12 era sposato con Georgina. Ryan, invece, non vuole sentire ragioni. Confidandosi al Daily Mail Online, ha affermato che non gli interessa ciò che gli altri pensano, che è innamorato di Georgina e che vuole che tutti lo sappiano.

