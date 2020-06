Scarpe firmate: il successo online di Pittarello

Da qualche anno a questa parte stiamo assistendo ad una crescita esponenziale del mercato online delle scarpe. Settore partito un po’ in sordina come molti altri online nel nostro Paese, ma che ha recuperato con gli interessi il gap inziale. Ad oggi le calzature rappresentano uno degli articoli più richiesti e acquistati in internet dagli italiani. Scarpe da donna, uomo, sneakers, classiche, sportive, alte, basse, per bambini e mille altre ancora: qualsiasi sia il modello prescelto, acquistarle online è diventata una vera consuetudine. Tra i tanti negozi online presenti sul mercato, in questo articolo ci concentreremo su Pittarello protagonista assoluto di quest’anno, e sulla possibilità di accedere ai suoi numerosi sconti, coupon e altre opportunità di risparmio.

Scarpe di marca su Pittarello: risparmia con il codice sconto

Pittarello attraverso il suo esclusivo store online propone migliaia di scarpe delle più note marche italiane ed internazionali. Parliamo di brand prestigiosi, come Adidas, Skechers, Superga, Nike New Balance e molti altri ancora. Solamente il meglio, perfettamente organizzato in pratiche sezioni da consultare: donna, uomo, sport, bambina e bambino. Inoltre, non vengono dimenticate le borse, gli accessori e i capi di abbigliamento da abbinare per un look completo. Su Pittarello si ha l’imbarazzo della scelta, tenendo tra l’altro sempre d’occhio il portafoglio.

Rimanendo in tema di risparmio, Pittarello ha attivato una partnership con alcuni siti di codici sconto e che consente di accedere a condizioni ulteriormente agevolate. Uno tra i più conosciuti è sicuramente Topnegozi? Parliamo di un portale dov’è possibile trovare migliaia di coupon sconto dei più importanti negozi online, prelevabili in pochi istanti e da usare per ottenere ribassi davvero consistenti anche su Pittarello. A seconda del momento e della forma promozionale messa in atto, potresti trovare un coupon sconto del 10% da utilizzare sull’ordine successivo, del 30% su una selezione particolare di calzature, uno per ottenere le spedizioni gratuite per importi minimi inferiori a quelli imposti da Pittarello stesso, o addirittura un 20% extra da aggiungere agli sconti fino al 50% della sezione Outlet. Come detto, tali sconti possono variare a seconda del momento! Per visionarli, basterà accedere alla pagina codice sconto Pittarello su Topnegozi che propone ai clienti registrati anche il cashback (rimborso sugli acquisti).

Perché conviene acquistare scarpe online?

I motivi per cui conviene acquistare scarpe online sono numerosi, ed alcuni sono in comune ad altre tipologie di acquisto sul web. In prima battuta parliamo dell’assortimento. Il numero di prodotti, in questo caso di scarpe, che si possono trovare in un e-commerce, non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello di un negozio tradizionale. Chiaramente questo accade per ovvie ragioni di spazio. In pochi click avrai la possibilità di poter scegliere tra scarpe donna, uomo, bambino, sportive e molte altre ancora.

Il secondo motivo, strettamente correlato al primo, riguarda le marche disponibili. Come abbiamo potuto vedere, su Pittarello è possibile trovare i più noti brand al mondo. Proseguendo nella lista dei motivi per cui comprare scarpe online, troviamo i prezzi competitivi, probabilmente una delle chiavi del successo degli shopping online in generale. Gli e-commerce, come risaputo, sostengono costi inferiori, e questo ricade positivamente sull’acquirente. Anche sotto l’aspetto della scontistica, molto spesso acquistando dagli shop online, la percentuale è maggiore rispetto a quella praticata da un negozio fisico.

Infine, ma non da ultimo, dobbiamo valutare la comodità di acquistare online. Risparmiare tempo nelle code cittadine e alle casse, dedicandolo ad attività più produttive. Una volta effettuato il pagamento dell’ordine, in pochissimo tempo riceverai quanto acquistato direttamente al tuo domicilio. Per quanto concerne Pittarello, ricorda che con un ordine minimo di 39 euro, le spedizioni sono gratuite. Oggettivamente un bel risparmio, visto che se ti recassi in negozio con l’auto, dovresti comunque sostenere una spesa.

Come utilizzare un codice sconto

Abbiamo detto che Topnegozi ti offre la possibilità di accedere ad una serie di sconti su Pittarello. Come fare per usufruirne? In prima battuta dovrai recarti sulla pagina che li contiene. A questo punto potrai visualizzare una serie di offerte come quelle elencate precedentemente. Per procedere, dovrai solamente cliccare su “preleva codice” per essere reindirizzato direttamente sul sito ufficiale di Pittarello. Poi, non dovrai fare niente altro di diverso rispetto a quello che abitualmente fai già.

Scegli dunque i prodotti di tuo interesse, inseriscili nel carrello, aggiungi il codice nel campo “hai un codice sconto?” applicalo e procedi con il pagamento attraverso uno dei metodi messi a disposizione dal negozio: carta di credito, carta ricaricabile appartenente al circuito Visa o Mastercard, PayPal o SatisPay. Lo sconto previsto dal coupon online che hai scelto precedentemente, verrà applicato direttamente in questa fase in maniera del tutto automatica. Tu non dovrai dunque fare più nulla. Tutto il meccanismo è davvero molto semplice, altrettanto veloce, ma soprattutto conveniente. Proprio nella semplicità con cui potrai risparmiare nei tuoi acquisti di scarpe, risiede il successo dei coupon sconto online.