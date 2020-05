Scienziato ucciso a Pittsburgh: “Stava per fare importanti scoperte sul Coronavirus”

Lo scienziato ucciso a Pittsburgh stava ottenendo importanti risultati con le sue ricerche sul Covid-19. Gli inquirenti sono convinti che un uomo – Hao Gu, 46 anni, ritrovato morto nella sua auto – abbia commesso l’omicidio prima di suicidarsi.

L’università per la quale lavorava ha dichiarato che stava facendo «scoperte molto significative». Bing Liu presentava ferite alla testa, al collo, al busto e agli arti. Gli investigatori sono convinti che il killer sia l’uomo trovato senza vita a poca distanza dal luogo del delitto. Le indagini, però, sono ancora in corso e non si esclude nessuna pista.

Il messaggio di cordoglio dell’università si rivolge soprattutto ai suoi cari, si dice «profondamente rattristata dalla tragica morte di Bing Liu, un prolifico ricercatore e ammirato collega di Pitt. L’Università estende le sue più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Liu in questo momento difficile».

Lo scienziato ucciso a Pittsburgh ha conseguito il dottorato presso l’Università di Singapore nel 2012. Si è trasferito negli Stati Uniti e ha lavorato come borsista presso la Carnegie Mellon University, collaborando con un nome illustre nel settore, l’informatico Edmund M. Clarke, vincitore del Turing Award 2007.

«Bing era sul punto di fare scoperte molto significative per comprendere i meccanismi cellulari che sono alla base dell’infezione da SARS-CoV-2»: hanno dichiarato i colleghi del Dipartimento di Biologia Computazionale e dei Sistemi dell’Università.

I membri della School of Medicine descrivono il loro ex collega come ricercatore e mentore eccezionale. Inoltre sono pronti a portare avanti il lavoro cominciato da Liu, «nel tentativo di rendere omaggio alla sua eccellenza scientifica».

