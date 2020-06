Chi ama gli animali e ha scelto di accoglierne uno in famiglia lo sa: la perdita è un dolore enorme, soprattutto nei casi in cui il proprio amico scompare misteriosamente. Di storie del genere se ne sentono tante e, per fortuna, alcune di queste finiscono bene. A dimostrazione di ciò è possibile citare la vicenda di una cagnetta scomparsa sette anni fa da Mogoro, Comune in provincia di Oristano.

Dopo un tempo lunghissimo, la cagnolina ha fatto sorprendentemente ritorno dalla sua famiglia e in piena salute.

Il ritrovo il 21 giugno

Milly: questo è il nome della cagnolina che è tornata a casa dopo 7 anni. La cagnetta è stata vista inizialmente a Cagliari mentre camminava lungo Corso Vittorio Emanuele. Per fortuna, dato che era dotata di microchip, è stato possibile identificare la sua famiglia.

Come sopra ricordato, si tratta di cittadini del Comune di Mogoro, una famiglia con un bimbo di 10 anni. Al loro arrivo nei locali della Polizia Muinicipale del capoluogo sardo, Milly ha cominciato a scodinzolalre contenta, consapevole di aver finalmente ritrovato il centro del suo mondo.

La cagnolina era scomparsa ben 7 anni fa dalla sua abitazione di Mogoro. Da allora, le sue tracce si erano totalmente perse. Per fortuna il microchip ha permesso di scrivere una storia dall’epilogo positivo soprattutto per il piccolo di casa, che quando ha perso la sua dolcissima amica aveva solo tre anni.

