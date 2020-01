Dov’è finito Luigi Mario Favoloso, l’ex di Nina Moric?

Se lo stanno chiedendo un po’ tutti in queste ore dopo che l’imprenditore campano è scomparso da Torre del Greco, in Campania, dove si era recato per trascorrere le vacanze di Natale in famiglia.

Favoloso, 32 anni, infatti, ha fatto perdere le tracce di sé il 29 dicembre scorso, allontanandosi senza un apparente motivo e soprattutto senza documenti e la sua auto.

La madre dell’ex concorrente del Grande Fratello, edizione 2018, ha denunciato la sua scomparsa ai carabinieri. Inoltre, l’amico e paparazzo Alex Fiumara ha lanciato un appello su Facebook:

«Attenzione: da circa 10 giorni è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018. La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico risalirebbe al 29 /12 / 2019 da Torre Del Greco (Napoli), si è allontanato senza documenti, senza auto e senza effetti personali».

«Se qualcuno lo vedesse – ha aggiunto il fotografo – mi contatti subito su messenger. Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia, idem i suoi amici me compreso. Certo della vostra collaborazione ringrazio anticipatamente»

La modella croata, comunque, su Instagram pare non essere così allarmata, avendo affermato: «Volevo ricordarvi che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare così i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo».

Resta il fatto, comunque, che di Favoloso non si sa nulla: il suo numero di telefono risulta inattivo e la madre ha anche contattato Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane su Raiuno, a cui ha raccontato: «Quella sera mi aveva detto che aveva voglia di stare da solo, era angosciato».

Luigi Favoloso e Nina Moric, dopo quattro anni di relazione, si sarebbero lasciati il 20 dicembre. Che ci sia dietro questa delusione amorosa?

