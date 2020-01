Scontro Adriana Volpe – Giancarlo Magalli: la verità di Antonio Cirillo

Lui la verità la conosce bene. Perché il caso lo ha studiato dall’interno e con uno sguardo terzo. Osservando e, come vuole il suo ruolo televisivo, cantando e basta.

Conoscete Antonio Cirillo? È quello del duo di arboriana memoria Antonio e Marcello, vocalist storico della trasmissione del mezzogiorno di Raidue. Il suo ruolo è stato sempre quello di stemperare con la musica i momenti drammatici, di tensione e anche di sviluppare quelli allegri. Non è certo un lavoro facile. Perché devi capire come intervenire, arrivare al momento giusto, coordinarti con il presentatore e avere in mano le emozioni di una trasmissione televisiva.

Una figura televisiva omnipresente Antonio Cirillo, che però conosce tutta la verità sul rapporto tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, attualmente quest’ultima nella casa del Grande Fratello Vip.

Lui li ha visti tutti i giorni. Conosce i dietro le quinte. Sa chi potere o non potere difendere. Anche se si è mantenuto molto democristiano nel giudizio. Ne ha parlato a Live – Non è la D’Urso, nel corso dell’ultima puntata della trasmissione condotta da Barbara D’Urso. Anche perché pure lui non è più in trasmissione.

Principalmente Cirillo ha detto: «Adriana l’hanno spostata, io sono stato cacciato. Ma non è colpa di Giancarlo». Poi si schiera tra i due ma non troppo: «Sono dalla parte di Adriana. Siamo molto amici. Decideranno i giudici, non so chi ha ragione. Tra poco mia figlia metterà al mondo due gemellini, il fatto di consegnare alle mie nipotine un mondo in cui se sei bella e hai carriera c’è il sospetto di qualcosa sotto non mi piace. La trovo orrenda. Sui social disse una cosa pesante contro la Volpe. Non so cosa volesse dire. Ma il fatto che dietro la carriera delle donne belle che fanno carriera possa esserci altro dietro mi fa male».

La contesa tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe è in questo momento in mano ai tribunali, visto che si sono denunciati tra loro. Si attende la controreplica di Magalli ad Antonio, il suo ex vocalist.

E intanto la Volpe cosa fa? Cerca di divertirsi nella casa del Grande Fratello Vip. Superando tutte le tensioni con le altre concorrenti, in particolare con Antonella Elia. E allora torna così a un suo vecchio must televisivo, facendosi delle docce sexy davanti le telecamere, cantando con Clizia Incorvaia e tuffandosi continuamente in piscina, mostrando che ancora il suo corpo regge la bellezza del bikini. Sembra avere trovato la sua dimensione.

LEGGI ANCHE: Chi è Michela Magalli, la figlia di Giancarlo.