Scontro frontale fra due auto, morta una 20enne

Incidente stradale mortale stamattina, venerdì 5 febbraio, intorno alle 10, sulla Strada Provinciale 56 che collega Molfetta a Ruvo, in provincia di Bari.

Una donna di 20 anni, Rosanna Bernocco, originaria di Ruvo, ha perso la vita. Si stava recando a Molfetta con un suo coetaneo e si trovava a bordo di una Fiat Punto, guidata dall’amico.

La vettura si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Golf, guidata da una donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per chiarire la dinamica dell’incidente, e i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il giovane conducente della Punto.

Quest’ultimo è stato trasportato dal personale medico del 118 in ospedale a Bari, mentre la donna alla guida della Golf è stata portata all’ospedale di Molfetta. Entrambi non sarebbero in gravi condizioni. La 20enne, invece, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo ed è morta sul colpo.

Stando a una prima ricostruzione, la Punto, dopo avere sbandato a una curva, ha preso frontalmente l’altra vettura, finendo in una campagna adiacente la careggiata.

Sulla dinamica e sull’accertamento di eventuali responsabilità procede la Procura di Trani.

Foto da Bari.Repubblica.it.

