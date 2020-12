Scontro frontale tra due auto, morta la 26enne Giulia Ragini

Non ce l’ha fatta Giulia Ragini, la ragazza che è stata vittima di un incidente stradale che si è verificato sabato scorso, 5 dicembre, sulla Strada Statale 113 di San Filippo del Mela, in provincia di Messina.

La ragazza, 26 anni, è stata dichiarata morta cerebralmente. Purtroppo non sono serviti tre interventi chirurgici effettuati dallo staff medico del Policlinico di Messina: troppo gravi i traumi riportato nello scontro tra la Smart su cui viaggiava e una Fiat Panda guidata da una 79enne.

Si è appreso che la signora, per cause ancora in accertamento, ha invaso la corsia di marcia oppost su cui stava viaggiando Giulia.

Gli organi della ragazza, su volontà della sua famiglia, saranno donati: la 26enne è stata trasferita in elicottero all’Ismett di Palermo per procedere all’espianto.

Giulia si trovava in auto insieme alla sorella e al fidanzato.

Mario La Malfa, sindaco di Pace del Mela, ha già annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

LEGGI ANCHE: Laura Boldrini: “Denuncio Matteo Salvini”