Scontro tra due navi da crociera: il video impressionante dell’impatto

Panico al porto di Cozumel, in Messico, dove una nave ha crociera in manovra ne ha urtata una ormeggiata.

Il bilancio parla di danni materiali ma fortunatamente un solo ferito e in modo lieve. Erano le 8,30 locali quando la Carnival Glory, che si stava avvicinando al molo, ha colpito con la poppa la prua della Carnival Legend, già ferma in porto.

Nei vari video che girano sui social media si vede la Carnival Glory che impatta sulla Legend. La compagnia ha diramato un comunicato in cui si legge: «Stiamo valutando il danno ma non sono stati riscontrati problemi che incidono sulla navigabilità di entrambe le navi. Abbiamo consigliati agli ospiti di entrambe le imbarcazioni di godersi la giornata a terra a Cozumel».

Tecnicamente non si è trattata di una collisione ma di un’allisione, cioè lo scontro tra una nave in movimento e un oggetto stazionario, come un’altra imbarcazione.

Carnival Glory è una nave da crociera di classe Conquest che, salpendo da New Orleans (Stati Uniti d’America) percorre i Caraibi e il Canale di Panama. Può contenere fino a 3.000 passeggeri e oltre 1.000 membri dell’equipaggio. Non è chiaro dove si stesse per dirigere la nave o quanti passeggeri fossero a bordo della nave al momento dell’incidente.

Carnival Legend è una nave di classe Spirit che salpa da diverse località degli Stati Uniti e dell’Europa, tra cui New York e Londra, navigando verso le Bahamas, le Bermuda, i Caraibi, l’Europa, il Canale di Panama e l’Atlantico. Ha una capacità passeggeri di poco più di 2.000 e un equipaggio di 900.

