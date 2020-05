Scooter contro auto in sosta, incidente a Palermo (VIDEO)

Scooter contro auto in sosta: questa la dinamica dell’ennesimo incidente a Palermo. Su quanto accaduto non ci sono dubbi: un video ha ripreso lo schianto avvenuto in via Guglielmo il Buono. A restare feriti sono stari sia il conducente che il passeggero del mezzo a due ruote. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’infortunistica dei vigili urbani.

Scooter contro auto in sosta alla Zisa: l’incidente risale a due giorni fa, al 18 maggio. Il motorino si è schiantato contro una macchina parcheggiata in seconda fila all’altezza del civico 33. A immortalare il momento sono state le videocamere di attività commerciale. L’infortunistica stradale, allora, ha sequestrato il filmato per avere maggiori dettagli sulla dinamica dell’incidente. A una prima analisi, pare essere stato un incidente autonomo.

A bordo dello scooter che ha tamponato una Volkswagen Polo c’erano due giovani, che sono stati sbalzati con violenza dalla sella. Entrambi, per fortuna, indossavano il casco che ha attutito l’impatto.

I testimoni hanno subito chiamato l’ambulanza che ha trasportato i due ragazzi rimasti feriti – N.C. di 29 anni e G.C. di un anno più giovane – agli ospedali più vicini: ai pronto soccorso del Policlinico e a quello del Civico.

Solo due giorni prima, il 16 maggio, c’è stato un altro incidente in viale Regione Siciliana. Un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un pannello pubblicitario. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio nella carreggiata centrale di viale Regione siciliana, direzione Catania.

L’automobilista (del quale non si conoscono le generalità), per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è finito contro un’insegna a bordo strada. I sanitari del 118 hanno trasportato il ferito in ospedale, ma – nonostante il violento impatto – pare non abbia riportato lesioni gravi.