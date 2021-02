Scoppia il motore di un aereo di linea in volo, pezzi finiscono tra le case (VIDEO)

Non succede soltanto nei film. Questo sabato, 20 febbraio, una pioggia di detriti aerei è caduta sulla città di Denver, in Colorado, negli Stati Uniti d’America.

Un aereo della United Airlines – il volo UA328 per la precisione – diretto a Honolulu, Hawaii, ha subito un incidente mentre stava sorolando una zona residenziale di Denver. Il motore destro dell’aereo ha preso fuoco subito dopo il decollo. Qualcuno sull’aereo ha filmato la scena terrificante.

Nonostante ciò, il pilota è riuscito ad atterrare in sicurezza all’aeroporto di Denver ma non senza paura per i 231 passeggeri e i 10 membri dell’equipaggio. Ad attenderli anche delle squadre di soccorso.

Un passeggero al Denver Post ha detto: «Posso onestamente dire che pensavo di morire, perché abbiamo iniziato a perdere quota subito dopo l’esplosione. Ho afferrato la mano di mia moglie e le ho detto: è finita».

A terra, poi, sono arrivati detriti, più o meno grande, dell’aereo. Si è schiantato anche un pezzo a forma di cerchio, di un metro di diametro, proprio davanti al portone di una casa a Broomfield, alla periferia di Denver.

Fortunatamente non c’è stato nessun ferito.

