Scopri il segreto dei capelli da star con solo 3 ingredienti! Mai più capelli deboli e senza volume!

Molte persone arrivano a un’età in cui si confrontano con la caduta dei capelli. Ovviamente tra le cause, che sono molte, possono esserci una carenza nutrizionale, troppo stress, un’infiammazione, l’abuso di certi farmaci. Esistono alcuni prodotti che rallentano e rafforzano i nostri capelli affinché si indeboliscano meno facilmente. In generale, è sempre consigliabile andare a pescare rimedi naturali piuttosto che creme e shampi con troppe promesse e pochi fatti.

Potete provare l’applicazione di un preparato grazie a soli 3 ingredienti e con un’efficacia garantita. È necessario un recipiente di metallo dove mettere due cucchiaini di chiodi di garofano. Questo ingredienti è capace di donare lucentezza ai capelli, proteggendoli dalla perdita del pigmento naturale. Secondo ingrediente da aggiungere, 5 foglie di alloro, dato che la pianta è ricca di oli benefici per il cuoio capelluto.

Dentro lo stesso recipiente aggiungiamo dai 2 ai 4 rametti di rosmarino, utile a eliminare la forfora. Per concludere, serve il liquido per amalgamare, e quindi 400 ml di acqua, mettendo il tutto sul fuoco. Si porta a ebollizione tenendo la fiamma bassa, mescolando e attendendo che l’acqua diventi del tutto scura.

Il rpeparato va passato al setaccio e versato dentro un altro contenitore, una brocca ad esempio. Una volta raffreddato per bene, il preparato può essere messo dentro uno di quei contenitori utili di solito per i profumi o per gli oli essenziali.

L’applicazione migliore è quella alle radici dei capelli, distribuendo per bene massaggiando il cuoio capelluto. Dopo un attento massaggio e il riposo, in tutto 30 minuti, si può passare al risciacquo (anche con lo shampoo). I benefici di questa applicaizone saranno evidenti dopo un paio di utilizzi di questa soluzione. Noterai come i tuoi capelli sono più forti e luminosi, oltre che più voluminosi.

Un’alternativa è realizzabile grazie al tritatutto elettrico in cui possiamo mettere: un cucchiaino di chiodi di garofano, un cucchiaino di pepe nero in grani e 3-5 foglie di alloro. La polvere ottenuta si può inserire in un contenitore insieme a 200 ml di acqua calda. Mescolata e lasciata riposare per un’ora, la soluzione sarà poi da setacciare e con l’aggiunta di due cucchiaini di shampoo classico diventerà un toccasana per la tua chioma.