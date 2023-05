Scopri il segreto della crema all’arancia che sta facendo impazzire i golosi di tutto il mondo!

La crema all’arancia è un’ottima alternativa alla crema pasticcera. Ottima per farcire dolci o anche da gustare in mini dessert in bicchiere o al cucchiaio. Dal sapore e dall’odore inconfondibile, fresca e leggera al palato, sorprenderà tutti i tuoi ospiti. Scopriamo la ricetta.

Portata: dessert

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 10 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Ingredienti e equipment

6 arance

60 g di maizena

120 g zucchero semolato

spremiagrumi

colino

grattugia

cucchiaio di legno

frusta a mano

pentola

Istruzioni e procedimento

Preparare il succo di arancia, spremendole nello spremiagrumi Bastano circa 6 arance per ottenere 600 ml di succo Ricavare la scorza da un’arancia Ottenuto il succo, filtrare in un colino stretto Aggiungere il succo d’arancia, lo zucchero semolato e la scorza dell’arancia grattugiata in una pentola Mescolare bene con un cucchiaio fino ad amalgamare gli ingredienti Unire la maizena all’impasto e mescolare con frusta a mano, energicamente Mettere la pentola sul fornello, a fiamma bassa, fino a che la crema all’arancia non si sia addensata Quando la crema è morbida ma non compatta spegnere il fuoco Versare la crema all’arancia in una terrina o ciotola e lasciar raffreddare, coprendo con pellicola

La crema all’arancia è pronta, ma bisogna farla raffreddare completamente prima di poterla mangiare. Una volta fredda, si deve mescolare nuovamente per renderla liscia e della consistenza giusta ma senza la presenza di agrumi. Si può servire al cucchiaio, con l’aggiunta di ingredienti crunchy per creare il contrasto di consistenza: morbido-croccante.

In alternativa, la crema all’arancia si può utilizzare per farcire torte, crostate, bignè, in modo da regalare il sapore inconfondibile degli agrumi. A scelta, si possono aggiungere pezzetti di buccia d’arancia caramellati oppure cioccolato fondente grattugiato o a scaglie. Per donare un maggior aroma di arancia, si può aggiungere n po’ di liquore all’arancia.

Per conservare la crema all’arancia bisogna metterla in frigorifero, per un massimo di 3 giorni. Invece è sconsigliato congelarla, quindi prepara tantissimi piatti e idee dolci per colpire i tuoi ospiti.